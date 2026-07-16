Extinguido el incendio forestal de Ribas de Sil (Lugo) después de quemar 190 hectáreas

El incendio forestal declarado en Ribas de Sil, en la parroquia de Soutordei, ya está extinguido. El fuego se declaró el pasado sábado a las 18:22 horas y los trabajos de extinción se prolongaron cinco días, hasta este miércoles a las 23:04 horas. En total la superficie quemada asciende a 190 hectáreas.

Desde Medio Rural informan de que de estas 190 hectáreas, 133 corresponden a monte raso y 57 a arbolado.

Durante la declaración del incendio fue necesario activar temporalmente la Situación 2 como medida de prevención, debido a la cercanía de las llamas al núcleo de Chenzas. Este operativo se desactivó en la madrugada del domingo.

Para su extinción se movilizaron ocho técnicos, 45 agentes, 65 brigadas, 47 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.

Medio Rural recuerda que en caso de divisar un incendio forestal hay que llamar al 085 o avisar a través de la aplicación ALume.