Buscan a una mujer desaparecida en Lugo desde el 25 de junio

La asociación SOS Desaparecidos ha activado la búsqueda de Mónica C.S, una mujer de 41 años desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio.

Así lo ha dado a conocer la organización este sábado, tal y como informa Europa Press, aportando datos para poder reconocer a la mujer en caso de verla.

Mónica mide 1,70 y es de complexión delgada.

Además, tiene el pelo canoso y los ojos castaños. Fue vista por última vez el jueves 25 de junio.

SOS Desaparecidos ha facilitado como teléfono de contacto el 868 286 726 para aportar información, o cualquiera de los números de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de Emergencias.