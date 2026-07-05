Buscan a una mujer desaparecida en Lugo desde el 25 de junio
Se llama Mónica C.S., tiene 41 años y tiene pelo canoso y los ojos castaños
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La asociación SOS Desaparecidos ha activado la búsqueda de Mónica C.S, una mujer de 41 años desaparecida en Lugo desde el pasado 25 de junio.
Así lo ha dado a conocer la organización este sábado, tal y como informa Europa Press, aportando datos para poder reconocer a la mujer en caso de verla.
Mónica mide 1,70 y es de complexión delgada.
Además, tiene el pelo canoso y los ojos castaños. Fue vista por última vez el jueves 25 de junio.
SOS Desaparecidos ha facilitado como teléfono de contacto el 868 286 726 para aportar información, o cualquiera de los números de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de Emergencias.