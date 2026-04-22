La Guardia Civil localiza el cuerpo del desaparecido en el río Miño en Os Peares (Lugo)

La Guardia Civil ha localizado este miércoles el cuerpo sin vida del joven que permanecía desaparecido en el río Miño tras el accidente ocurrido durante una travesía en kayak en las inmediaciones del embalse de Os Peares, en el municipio lucense de Carballedo.

El hallazgo se produjo a unos 363 metros aguas arriba de la presa, en el margen contrario al punto donde previamente había sido localizado el kayak.

El cuerpo fue avistado gracias a los medios aéreos no tripulados de AXEGA, que participaron en el operativo de rastreo desde primeras horas.

Una vez confirmado el avistamiento, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil procedieron a la recuperación del cuerpo en una zona de difícil acceso, donde las condiciones del río complicaron las labores de rescate.

El dispositivo de búsqueda se había activado tras el aviso recibido el 30 de marzo, cuando el primo del joven, que le acompañaba en la embarcación, logró llegar a tierra tras el vuelco del kayak en el viaje de regreso y alertar al 112.