Elena Candia, futura alcaldesa de Lugo, tras firmar la moción de censura: "No hay compradores ni vendidos"

La presidenta provincial del Partido Popular en Lugo y portavoz municipal, Elena Candia, ha defendido la presentación de la moción de censura contra el actual gobierno local al considerar que la ciudad no puede continuar con un ejecutivo "débil" y marcado por el "inmovilismo".

Candia compareció ante los medios acompañada por el también concejal popular Ramón Carballo y por la edil no adscrita María Reigosa, cuyo apoyo resulta clave para que prospere la iniciativa. "No hay compradores ni vendidos", subrayó la dirigente popular, en referencia a las críticas surgidas en torno al cambio de posición de la exsocialista.

Sin concretar el papel de Reigosa

Durante su intervención, Candia evitó concretar el papel futuro de Reigosa, aunque sí dejó claro que "todos tendrán un papel cumpliendo la ley" y que el trabajo conjunto permitirá sacar adelante propuestas que, según denunció, han estado paralizadas en los últimos meses.

La líder popular cargó contra el actual ejecutivo, encabezado por Miguel Fernández junto al BNG, al que acusó de "parálisis", "bloqueo" y "despilfarro", además de una "incapacidad" en la gestión de los recursos humanos.

En este sentido, advirtió de que la situación de "debilidad" que aprecia en el gobierno local no puede "arrastrar a la deriva" a la ciudad.

Candia quiso lanzar un mensaje de cara al futuro asegurando que, si la moción prospera, el nuevo gobierno trabajará "para todos" y se caracterizará por la "normalidad" en la gestión municipal.

Un mareo de una periodista obligó a parar la comparecencia

La comparecencia se vio interrumpida durante unos minutos tras el mareo de una periodista presente en la sala, aunque posteriormente se reanudó con normalidad y la dirigente popular continuó respondiendo a las preguntas de los medios.