Un camión cargado de leche vuelca en Vilalba (Lugo) y obliga a intervenir a los servicios de emergencia

Los servicios de emergencia actuaron este lunes en el municipio lucense de Vilalba tras el vuelco de un camión que transportaba leche, un accidente que obligó a movilizar a varios efectivos y que llegó a obstaculizar la circulación en la zona.

El siniestro se produjo pocos minutos antes de las 15:00 horas en el kilómetro 10 de la carretera LU-541, a la altura de la parroquia de Ladra, según informó el 112 Galicia.

Fue un particular quien alertó a la central de emergencias al observar que un camión acababa de volcar en la vía, lo que provocó problemas para el tráfico.

En un primer momento se temió que el conductor pudiera haber quedado atrapado en el interior del vehículo, aunque finalmente logró salir por sus propios medios, por lo que no fue necesario realizar maniobras de excarcelación.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilalba, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera, que trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.

Como consecuencia del impacto, el camión perdió una pequeña cantidad de combustible, aunque los bomberos consiguieron controlar rápidamente la situación y evitar mayores riesgos en la vía.