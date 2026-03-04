Desalojos y dos traslados por inhalación de humo en el incendio de un piso en Lugo

Un incendio en un piso esta tarde de miércoles en Lugo ha obligado a desalojar a vecinos del edificio y al traslado de dos personas por inhalación de humo.

Según informa Europa Press en base al 112 Galicia, el primer aviso a causa de este incendio fue alrededor de las 15:40 horas. Por lo que indicó un particular, estaba saliendo mucho humo por las ventanas de un piso de un edificio en la avenida de Reverendo Xosé Fernández Núñez.

La Sala de Operaciones del 112 Galicia informó al 061, a los Bomberos de Lugo y a la Policía Nacional y a la Local. Los servicios que se movilizaron indicaron que se había desalojado parcialmente el edificio. Como resultado del incendio, ardió la cocina del piso afectado y dos personas tuvieron que ser trasladadas por el personal sanitario por inhalación de humo.