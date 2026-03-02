Rueda exige coherencia a PSOE y BNG tras la querella contra José Tomé

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha respondido este lunes a la querella anunciada por la Fiscalía contra José Tomé reclamando "coherencia" a las fuerzas de la oposición y apelando al respeto a la presunción de inocencia.

Rueda subrayó que desde el Gobierno gallego "siempre pedimos lo que nunca nos dan las fuerzas de la oposición", en referencia a la necesidad de mantener la presunción de inocencia en este tipo de procedimientos.

No obstante, añadió que, llegado el momento, "habrá que asumir responsabilidades políticas", en función de cómo evolucionen los hechos.

El titular del Ejecutivo autonómico recordó que Tomé "sigue siendo alcalde en un concello" y que la decisión de mantenerlo tanto en la Alcaldía como usar su voto para mantener la presidencia de la Diputación es "personal", pero recalcó que es "responsabilidad del BNG y del PSOE".

En este contexto, Rueda instó a ambas formaciones a hacer una "retrospectiva" de las actuaciones que exigieron en casos similares y les pidió que sean "mínimamente coherentes" y que no reclamen para otros lo que, a su juicio, no son capaces de aplicar cuando les afecta directamente.