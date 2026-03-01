Lugo recuerda a la alcaldesa Paula Alvarellos en el primer aniversario de su fallecimiento

Lugo ha recordado este domingo, un año después de su fallecimiento, a la alcaldesa Paula Alvarellos en un emotivo homenaje en el parque Rosalía. Durante el mismo, la concelleira Ángeles Novo leyó un poema de Pablo Permuy, compañero y amigo de Alvarellos, quien también falleció el año pasado.

Al acto, que tuvo lugar por la mañana, acudieron cientos de vecinos. Previamente, el alcalde Miguel Fernández agradeció las muestras de cariño de los lucenses y su participación en un acto con el que "lembrar á nosa alcaldesa e amiga" de la que destacó su "compromiso, traballo, tenacidade, valentía e ilusión tanto na súa faceta política como persoal".

Fernández también recordó a Alvarellos como alguien "cercano e empático e a súa honradez e integridade para levar a cabo o compromiso que adquiriu coa cidade de Lugo" que "deixou unha fonda pegada entre toda a veciñanza".

Según informa el Concello en un comunicado, al homenaje también acudieron todos los miembros de la corporación municipal, personal del Concello, representantes de otras administraciones públicas, asociaciones vecinales de todo tipo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Roi Álvarez, cantante y guitarrista del grupo Forguet la France, cerró el acto interpretando La chica de ayer, una de las canciones preferidas de la alcaldesa. Finalmente, se hizo entrega a la familia de un ramo de flores.