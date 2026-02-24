La Policía detiene en Lugo a dos personas por un presunto caso de violencia de género y doméstica

El pasado domingo, la Policía Local de Lugo detuvo a dos personas por un presunto delito de violencia de género y doméstica. Los agentes recibieron el aviso de la Policía de Barrio advirtiendo de que una mujer había sido agredida por su pareja.

A su llegada, la Policía tomó declaración a ambos, quienes reconocieron haber mantenido una discusión y haberse agredido mutuamente, por lo que los agentes procedieron a arrestarlos a los dos.

Tras pasar por un centro sanitario, donde trataron sus heridas, ambos fueron llevados a las dependencias policiales.

Intervención en Camiño Real por una discusión y robo en San Marcos

Además, en un comunicado remitido este lunes, la Policía indica que un indicativo del Grupo Operativo Nocturno intervino en la calle Camiño Real por la discusión entre dos mujeres. Una de ellas declaró que se dirigía a su domicilio cuando la otra la interceptó acusándola de haberle robado dinero y otros efectos. Los agentes comprobaron que esta solamente llevaba su móvil y las llaves de su casa.

Ante el estado de agitación de la otra mujer, que llevaba un patinete, se le ofreció asistencia sanitaria, algo que ella rechazó, aunque sí fue trasladada a una zona próxima a donde afirmó residir, cerca de Fonte dos Rachos. Algo más tarde, los agentes recibieron un requerimiento sobre una mujer en patinete que estaba causando daños en los coches aparcados en la Rolda do Carme, aunque los policías no pudieron localizar ningún vehículo dañado a su llegada. La mujer se encontraba frente a un local de ocio nocturno atendida por varios amigos.

Entre otras intervenciones, la Policía Local atendió también una denuncia por un robo en un establecimiento de la calle San Marcos, que señaló a una pareja con un perro como presuntos autores. Los agentes lograron localizar a ambas personas en las inmediaciones, comprobando que llevaban un juguete robado de la tienda que puso la denuncia y otro más de un comercio cercano, además de un bolso de un local de la calle Raíña.

La Policía también recibió un aviso por el robo de una colonia en un establecimiento próximo, aunque durante su registro no pudo localizarlo entre los objetos que portaba la pareja. En el momento, la mujer declaró que este tipo de productos se pueden vender rápida y fácilmente.

Además, el sábado por la tarde la Policía rescató a un ave herida en Outeiro de Rei y en la tarde del domingo, los agentes auxiliaron a una mujer mayor desorientada en la Rolda de Fingoi.