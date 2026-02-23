BNG y PSdeG rechazan la vandalización de busto de Fraga: "Esa forma de actuar no nos representa"

BNG y PSdeG han rechazado la vandalización del busto del expresidente de la Xunta, Manuel Fraga, en Vilalba. La acción, reivindicada por la organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), consistió en tirar pintura roja por encima de la escultura.

La portavoz nacionalista, Ana Pontón, ha señalado este lunes a preguntas de los medios durante un acto por el Día de Rosalía en Santiago que el BNG "está en las antípodas de lo que representa Fraga" pero, al mismo tiempo, no se ven representados "en esa forma de actuar" ni tampoco "en esa manera de hacer política" y ha insistido: "A nosotros eso no nos representa".

"Nosotros, si reclamamos la retirada del busto de Fraga de algún lugar lo hacemos de forma democrática, como acabamos de hacer, por ejemplo, en el Senado. Insisto en que a nosotros esa forma de actuar no nos representa", ha reiterado la portavoz del BNG.

La diputada socialista Patricia Iglesias ha mostrado la "absoluta condena" por parte de los socialistas "a todo acto vandálico que se produzca" durante una rueda de prensa en la Cámara gallega.

Iglesias señaló que el PSOE recibió "muchos ataques" en sus Casas do Pobo por toda Galicia y ha apuntado que "esta situación de polarización en la política no es buena para la sociedad": "Tenemos que hacer una reflexión colectiva de este tipo de actos que condenamos de manera absolutamente rotunda por parte del Partido Socialista".

El PPdeG ya mostró su rechazo hacia este "ataque" que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó de "sangrante": "Una vez más, reivindicamos nuestro orgullo por lo que hizo Manuel Fraga por nuestra tierra y pedimos a todas las agrupaciones políticas que dejen en paz su figura".

Buscan identificar a los autores

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha indicado por su parte que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "están trabajando" en la identificación de los autores del acto vandálico contra el busto de Fraga. A preguntas de la prensa durante su visita a las obras de la playa de Razo, en Carballo, el delegado ha condenado este acto vandálico que "no viene absolutamente a nada".

GKS, que ha enseñado en sus redes sociales cómo vandalizó el busto, ha reivindicado este acto dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria-Gasteiz (como se conoce a la matanza del 3 de marzo de 1976), en los que sitúan al que fue ministro en la dictadura de Franco y entonces ministro de Gobernación como "uno de los principales responsables".

El delegado del Gobierno pide "dejar trabajar" a los investigadores policiales para identificar a los autores. "Probablemente haya muchas personas, muchos grupos, muchos crepúsculos que, de algún modo, tratan de ser autores; yo creo que hay que trabajar con más seriedad", opina Blanco, que ha mostrado su rechazo a "cualquier tipo de ataque contra lo que es la propiedad pública".