El grupo vasco GKS muestra en un vídeo el momento en el que vandalizan el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)

La organización juvenil vasca Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) ha compartido en redes sociales un vídeo en el que se observa el momento exacto en el que cubren de pintura roja el busto de Fraga en Vilalba (Lugo) la pasada noche del viernes al sábado.

A través de la publicación reivindica este acto dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria --también conocidos como matanza del 3 de marzo--, en los que sitúa al que fue ministro en la dictadura de Franco como "uno de los principales responsables".

Ocurre un día después de que trascendiese que el busto del expresidente gallego en su villa natal había sido vandalizado. El grupo ha mostrado en una publicación de 'Instagram' cómo varios miembros se desplazaron en coche desde Euskadi hasta Galicia para cubrir de pintura roja el monumento.

"Ciudad natal del ministro franquista Fraga Iribarne. Fue uno de los principales autores del asesinato de cinco trabajadores el 3 de marzo. El busto en honor a Fraga aún se alza en medio de la plaza. ¡La lucha del 3M no ha cesado!", dice el texto del 'reel'.

En la matanza del 3 de marzo de 1976, en Vitoria-Gasteiz, cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la iglesia de San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general. Entonces, Fraga era ministro de Gobernación bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro.

El ataque ha coincidido en la misma semana en la que varias formaciones políticas han registrado una solicitud para la retirada del busto de Fraga en el Senado, en la que también han aludido a estos hechos como parte de los motivos de cara a "no normalizar símbolos de impunidad".

Condena del PPdeG

Por otra parte, el PPdeG, que ya había criticando los hechos, ha emitido un comunicado posterior condenando las declaraciones realizadas por GSK este domingo y ha pedido al BNG y PSdeG, a los que ven "cómplices" de estas actuaciones, que se sumen a su condena.

"Una vez más, reivindicamos nuestro orgullo por lo que hizo Manuel Fraga por nuestra tierra y pedimos a todas las agrupaciones políticas que dejen en paz su figura", han reclamado los populares. Horas antes, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, calificó de "sangrante" este "ataque".