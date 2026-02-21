Vandalizan el busto de Manuel Fraga en Vilalba (Lugo) tras el intento de retirarlo en el Senado

El busto de Manuel Fraga en Vilalba (Lugo) amaneció este sábado cubierto con pintura roja en un nuevo acto vandálico contra la escultura ubicada en el municipio lucense. Si bien, no es la primera vez que el monumento sufre daños de este tipo.

El PP de Vilalba manifestó su"más rotunda y enérgica condena" ante lo que considera un nuevo ataque contra la figura del que fuera presidente de la Xunta. Tal y como denunciaron los populares en una nota de prensa, "no se trata de un hecho aislado", sino de una "reiteración inaceptable de ataques" que, a su juicio, "evidencian una actitud intolerable y antidemocrático".

"Estamos ante conductas que no pueden ni deben tener cabida en una sociedad plural y respetuosa. La impunidad frente a estos actos solo alimenta su repetición", subrayaron desde la formación.

En este sentido, el PP local vinculó lo sucedido con el debate abierto en los últimos días sobre la figura de Fraga. Así, hizo referencia al intento de retirar su busto del Senado de España, asegurando que el ataque en Vilalba "es consecuencia de la campaña contra la figura de Manuel Fraga" que la izquierda "acabó este viernes en el Senado con la petición de la retirada de su imagen en la Cámara Alta".

Los populares recordaron además que hace tres años la Mesa del Senado aprobó que el busto permaneciese en las instalaciones en reconocimiento a Fraga "como uno de los padres de la Constitución", y consideraron "absolutamente incomprensible e irresponsable" que ciertos partidos estén "promoviendo o amparando iniciativas destinadas a boicotear la permanencia del busto".

También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, denunció la vandalización a través de su perfil en la red social X. En un mensaje publicado este sábado afirmó: "Non respectan os símbolos. Non respectan a un presidente que conseguiu catro maiorías absolutas de todos os galegos. Non respectan máis que o seu propio sectarismo".

Desde el PP de Vilalba esperan que el resto de formaciones políticas "condenen de manera clara, expresa y sin ambigüedades" este nuevo acto vandálico. "El silencio ante un acto vandálico de esta gravedad no es neutralidad: es complicidad. Quien no condena, ampara", concluyeron.