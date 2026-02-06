Fallece una persona tras precipitarse al río con su vehículo en Sarria (Lugo)

Una persona perdió la vida tras precipitarse con su vehículo desde la rúa do Peregrino al río, en el municipio lucense de Sarria.

Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, el suceso se produjo sobre las 16:00 horas de este viernes y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Hasta el punto se desplazaron los Bomberos que se encargaron de rescatar el cuerpo de la persona. En el operativo también participaron la Guardia Civil, Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.