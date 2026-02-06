Activada una prealerta en Lugo ante una posible crecida del río Miño a su paso por la ciudad

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha activado la prealerta por la posible crecida del río Miño a su paso por la ciudad de Lugo, después de que la estación del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) N001 registrase niveles que superan el umbral de prealerta, situado en nivel naranja.

La evolución del caudal hace prever situaciones significativas de crecida en las próximas horas.

Desde el Ayuntamiento, a través del Área de Transición Ecológica, se recomienda no transitar por el tramo del Paseo do Miño comprendido entre el Balneario de Lugo y el restaurante O Muíño, debido al aumento del nivel del río en este punto del recorrido urbano.

Asimismo, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a las zonas inundables próximas a los ríos, con el objetivo de no asumir riesgos innecesarios y garantizar la seguridad personal mientras se mantenga esta situación de prealerta.