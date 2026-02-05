Dos detenidos por atracar un banco en Cervantes (Lugo) a punta de pistola con un botín de 70.000 euros

La Guardia Civil detuvo en la provincia de Lugo a dos personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, en el marco de la operación Dillinger, desarrollada por la Comandancia lucense.

La intervención policial permitió frustrar un nuevo atraco cuando los sospechosos se dirigían a la misma entidad bancaria que ya había sido asaltada meses atrás, de Caixa Rural Galega.

La investigación se inició tras un atraco cometido en una sucursal bancaria de la localidad de Cervantes, donde los autores amenazaron a una empleada con un arma de fuego y lograron sustraer más de 70.000 euros.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad reveló una actuación perfectamente coordinada, con control total de la empleada y una ejecución rápida, incluso esperando al retardo de seguridad de la caja fuerte, lo que evidenciaba un elevado grado de profesionalidad.

Las pesquisas permitieron constatar que los detenidos realizaban vigilancias periódicas en entidades bancarias, tanto en el momento de apertura como en horas posteriores, controlando la presencia policial, la frecuencia de paso de las patrullas y la identidad y movimientos de los empleados.

En el mes de enero intensificaron estas labores, centrando toda su atención en la sucursal de Cervantes para minimizar riesgos y aumentar las probabilidades de éxito.

El avance de la investigación alertó del alto riesgo de un nuevo atraco inminente, lo que motivó un dispositivo policial específico. Los agentes de la USECIC interceptaron a los sospechosos cuando se desplazaban en el vehículo que utilizaban habitualmente hacia las inmediaciones de la sucursal, logrando así frustrar un segundo asalto.

Tras las detenciones, la Guardia Civil llevó a cabo registros domiciliarios en las localidades coruñesas de Miño y Carral, donde se intervinieron un arma corta, una peluca similar a la utilizada en el atraco, binoculares de visión nocturna, un detector de frecuencias, una cámara con objetivos de largo alcance y varios teléfonos móviles.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por robos con violencia, especialmente atracos a entidades bancarias, mientras que el otro presenta numerosos antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Ambos serán puestos a disposición de la autoridad judicial.