Detenido en Lugo un hombre en busca y captura que se había escondido en un armario

Agentes de la Policía Local de Lugo detuvieron el pasado domingo a un hombre que estaba en busca y captura y que, tras huir en un primer momento, fue localizado dentro de un armario. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche, cuando los agentes intervinieron en una pelea entre dos hombres en la calle Monte Faro.

Durante la actuación, que recoge Europa Press, los agentes comprobaron que uno de ellos tenía en vigor una orden judicial de detención e ingreso en prisión. Al percatarse de ello, el individuo huyó del lugar, pero fue localizado poco después en el interior del domicilio del otro implicado, quien autorizó la entrada de los agentes. El hombre fue encontrado escondido en el interior de un armario.

Este fin de semana también fue llevado a dependencias policiales otro lucense acusado de atentado a la autoridad. Los hechos ocurrieron a las 2.50 horas del pasado sábado, cuando el Grupo Operativo Nocturno realizaba una prueba de alcoholemia a un conductor que dio resultado positivo.

En ese momento, un individuo se dirigió al conductor asegurándole que él se encargaría de la situación y, a continuación, se encaró con los agentes en mitad de la calzada. Tras ser conducido hacia la acera, el hombre se giró bruscamente y arremetió contra los policías con intención de agredirlos. Durante la intervención opuso "una resistencia activa grave" y uno de los agentes resultó lesionado, con una dislocación de hombro, según informa la Policía Local de Lugo.

Otros casos

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio, el viernes a las 14:30 horas fue identificada una persona que supuestamente intentaba sustraer mercancía en un supermercado de la Avenida da Coruña. Al ser sorprendida por el personal del establecimiento, comenzó a lanzar objetos de las estanterías al suelo y contra los trabajadores, pero fue localizada por los agentes en las inmediaciones.

También el pasado viernes, a las 17:00 horas, la Policía de Barrio fue requerida por la presencia de una persona supuestamente violenta en la calle Miguel de Cervantes. El hombre manifestó haber perdido su cartera en un local de hostelería y los agentes acudieron con él para intentar localizarla.

En el interior del establecimiento trató de agredir a otra persona, por lo que tuvo que ser reducido. Ya en el exterior, comenzó a golpear la fachada de un edificio, lo que obligó de nuevo a sujetarlo para evitar que se lesionara. Finalmente, fue necesaria la intervención de una ambulancia que lo trasladó a un centro sanitario para su valoración médica.