Evacuadas dos personas tras intoxicarse con monóxido de carbono en Trabada (Lugo)

Dos personas han tenido que ser evacuadas al hospital este domingo tras intoxicarse con monóxido de carbono por la mala combustión de una cocina en Trabada (Lugo), según informa el 112 Galicia y recoge Europa Press.

En concreto, la Central de Emergencias ha detallado que hubo tres afectados, aunque uno de ellos acudió al hospital por su propio pie, mientras que los otros dos en ambulancia.

Así, fue un particular quien alertó al 112 en torno a las 20:20 horas de que dos personas se habían intoxicado por la mala combustión de una cocina en la parroquia de Sante.

De este modo, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Barreiros y a la Guardia Civil.