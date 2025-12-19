Monforte (Lugo) se manifestará el 29 de diciembre para exigir la dimisión de José Tomé como alcalde

Monforte de Lemos (Lugo) acogerá el lunes 29 de diciembre una manifestación de protesta contra el alcalde, José Tomé, que tras las acusaciones de acoso sexual, mantiene su cargo como regidor de la localidad, aunque haya dimitido de la presidencia de la Diputación y de la dirección general del partido socialista provincial.

La concentración se organiza coincidiendo con la celebración del pleno municipal y está convocada a las 19:30 horas en el Campo de San Antonio, media hora antes del inicio de la sesión plenaria, prevista para las 20:00 horas.

La movilización está organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres, colectivo que ha impulsado la convocatoria tras contactar con Laura Fajín, vinculada a distintos colectivos feministas de la comarca. Bajo el lema 'Machistas fuera de las instituciones', las organizadoras reclaman su dimisión inmediata también como alcalde.

Desde la organización denuncian que, pese a las denuncias abiertas, el alcalde "no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ni ha realizado un ejercicio de autocrítica", una circunstancia que, a su juicio, contribuye a la "impunidad de este tipo de comportamientos y deja a las mujeres en una situación de desprotección". En este sentido, subrayan la necesidad de que las instituciones públicas actúen con firmeza frente a actitudes machistas.

Cartel de la protesta

Las convocantes animan a la ciudadanía a participar tanto en la manifestación como en el pleno municipal, que es de carácter público, con el objetivo de visibilizar el rechazo social a esta situación y exigir la dimisión del edil.

Consideran, además, que la permanencia de Tomé en la corporación municipal "causa un grave daño a la imagen de las mujeres en política y también al del PSdeG", formación a la que estuvo vinculado, al entender que no puede prevalecer, señalan, "ninguna ansia de poder" por encima de la responsabilidad política y ética.