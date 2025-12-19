Condenado a cuatro años y medio de prisión en Lugo por violar a la cuidadora de su madre

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un hombre por violar a la mujer que trabajaba en su domicilio como cuidadora de su madre.

La Sala lo considera autor de un delito continuado de agresión sexual y de un delito de violación, imponiéndole también una multa de 3.780 euros y una indemnización de 10.000 euros a la víctima.

Los magistrados consideran probado que el acusado realizó tocamientos no consentidos en varias ocasiones y que, posteriormente, consumó la violación.

La defensa solicitó la absolución alegando que los actos fueron consentidos, una versión que el tribunal descarta de forma tajante.

En la sentencia, la Audiencia subraya que el testimonio de la víctima fue "coherente y preciso", destacando que no incurrió en ambigüedades ni contradicciones relevantes, y que su relato fue persistente en el tiempo. Además, los jueces descartan que actuase "motivada por un ánimo espurio" o con intención de denunciar falsamente.

El tribunal explica que las declaraciones de la víctima estuvieron respaldadas por pruebas forenses y testificales, lo que permite concluir que el acusado actuó sin el consentimiento de la mujer, aprovechándose de la situación de confianza derivada del ámbito doméstico.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.