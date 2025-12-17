La nueva gestora del PSOE en Lugo apuesta por "estabilidad institucional" en su primera reunión

La Comisión Gestora del PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo, constituida el pasado lunes tras la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, celebró este martes su primera reunión de trabajo con el objetivo de definir las líneas de actuación de esta nueva etapa, en las que la continuidad y la estabilidad institucional fueron las líneas de acuerdo.

Todo ello tras la dimisión voluntaria de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo, seguido de las denuncias por acoso sexual presentadas por al menos seis mujeres, y su renuncia a todos sus cargos en el PSOE de Lugo.

Ahora, durante el encuentro de la nueva Comisión Gestora, los participantes se fijaron como prioridad dar respuesta a la situación existente en las distintas instituciones tras el cese producido en el seno del partido y en la Diputación, actuando dentro de los plazos que marca la ley para garantizar "la estabilidad institucional y la continuidad de los gobiernos progresistas en la provincia".

La reunión, presidida por Luis Ángel Lago Lage como presidente de la nueva entidad, sirvió también para establecer como eje central del trabajo de la Comisión "la recuperación de la normalidad política y orgánica", tanto en las agrupaciones locales como en los ayuntamientos, reforzando la coordinación interna y la presencia del partido en todo el territorio provincial.

Otro de los asuntos abordados fue la preparación de la próxima cita electoral de las elecciones municipales de 2027. En este sentido, la Gestora subrayó la importancia de continuar trabajando en "la construcción de proyectos municipales sólidos, con candidaturas capaces de conectar con la realidad social de cada ayuntamiento y de dar respuesta eficaz a las necesidades de la ciudadanía".

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de las principales preocupaciones de la población lucense, con especial atención a la situación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) en los ayuntamientos, al estado de las comunicaciones, a la gestión forestal y al cierre definitivo del debate en torno al proyecto de Altri.