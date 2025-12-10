Al menos seis mujeres denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual

El PSOE vive inmerso en una especie de día de la Marmota. Tras las acusaciones de acoso sexual vertidas contra Paco Salazar, uno de los hombres que escoltó a su actual secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para recuperar el cargo tras ser derrocado, ahora el programa Código10 de Cuatro desvela otra situación sucedida en Galicia.

Afecta al alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Según el citado programa, hasta seis mujeres han presentado una denuncia en los canales internos del partido para denunciar una actitud de acoso que, según aseguran, sufren desde hace tiempo.

Las afectadas, cuyas identidades no han trascendido, dicen que "desvía a sexo" cualquier tipo de conversación y entre ellas se encuentran militantes, trabajadoras, concejalas y asesoras.

El espacio televisivo descubrió que los principales cargos políticos del PSOE en Galicia y en Lugo estaban al tanto de la situación, pero que "no es para tanto y él es así".

Esta acusación implica al actual secretario general gallego y último candidato a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, a la secretaria de organización, Lara Méndez, y a la secretaria del partido en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto.

La denuncia recoge mensajes, llamadas subidas de tono, tocamientos, imágenes y comentarios fuera de tono, además de ofrecimientos de puestos de trabajo a cambio de relaciones sexuales.

Cambios en la agenda

Este asunto ha salido a colación en la última sesión de control al Gobierno que se celebra hoy en el Congreso por parte del líder de la oposición, el gallego Alberto Núñez Feijoo.

Tomé mantiene un acto a las 11:30 en Monforte de Lemos y José Ramón Gómez Besteiro ha anulado su previsión, que a las 12:45 tenía marcada una visita al centro de acogida de personas migrantes en Cruces.

Lara Méndez tomará parte de la junta de portavoces del Parlamento de Galicia.

Ferraz recibió la denuncia el lunes

La dirección federal del PSOE recibió este lunes 8 de diciembre una denuncia "anónima" contra el presidente de la Diputación de Lugo en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press. El PSdeG sin embargo, asegura no tener constancia de esta denuncia en contra del también secretario provincial de Lugo y alcalde de Monforte.

La denuncia recibida por el canal interno que Ferraz puso a disposición de posibles víctimas describe "comportamientos machistas" del dirigente socialista según describen otras fuentes socialistas consultadas por Europa Press que aseguran que el PSOE es el "primer interesado" en que el caso se resuelva.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que el partido apartará "con contundencia" a quienes sean denunciados por acoso sexual, tras trascender las denuncias contra el presidente de la Diputación socialista de Lugo.