José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo cuya hoja de servicio al PSOE nace desde el sindicalismo

El PSOE ha recibido una denuncia por presunto acoso sexual de uno de sus principales cargos políticos en la actualidad en Galicia.

Si las últimas elecciones autonómicas de febrero de 2024, donde Alfonso Rueda consolidó su poder territorial para el PP, dejando atrás cualquier tipo de zozobra que pudiese nacer en el salto de Alberto Núñez Feijóo a Génova, fuesen un combate de boxeo, el PSOE perdió en el primer asalto tanto la posibilidad de romper una tendencia negativa en Galicia como incluso la hegemonía de la izquierda del arco parlamentario, que pasó a manos del BNG, principal partido de la oposición. La formación frentista incluso desahució de su local parlamentario a los socialistas, habida cuenta de la representación de ambos.

El poder local, en este caso las diputaciones, es el principal foco de resistencia socialista, en un partido que no ha superado todavía la caída del bipartito que gobernó la Xunta de Galicia entre 2005 y 2009.

El último caso polémico atañe a José Tomé. Nacido en Guitiriz el 3 de septiembre de 1958, su formación le llevó a ejercer de profesor de tecnología agraria en la Escuela de Capacitación Agraria de Monforte de Lemos.

Casado y con dos hijos, según ha desvelado el programa de Cuatro Código10 ha sido denunciado por hasta seis mujeres en el canal interno del PSOE por un presunto acoso sexual continuado.

Del sindicalismo al partido

Su hoja de servicio al partido nace desde el sindicalismo. Tras hacer carrera en UGT, donde empezó como secretario general de Monforte de Lemos y secretario de formación y empleo gallego, fue ascendiendo hasta dar el salto a la política.

En el PSdeG-PSOE empezó también desde abajo. Primero como secretario general de la agrupación de Monforte de Lemos, y luego de la comarca de Terra de Lemos. También formó parte tanto del Comité Nacional del partido como del Comité Provincial de Lugo.

Entre 2017 y 2019 desempeñó el cargo de vicesecretario general en la ejecutiva provincial del PSOE lucense, etapa en la que el secretario provincial era el diputado Álvaro Santos Ramos.

Tras la renuncia de Santos en junio de 2019 y la llegada de la parlamentaria Patricia Otero al liderazgo provincial un mes después, Tomé pasó a presidir la ejecutiva, reemplazando a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y reforzando así su peso interno en la organización.

De concejal a alcalde

En el Ayuntamiento de Monforte de Lemos ejerce como concejal. Inicialmente fue primer teniente de alcalde durante el gobierno compartido con el Bloque Nacionalista Galego, encabezado por Severino Rodríguez, y más adelante asumió la alcaldía después de que el PSdeG se impusiera en las elecciones municipales de 2015.

En los comicios de 2019 renovó la mayoría con holgura, logrando 11 de los 17 ediles, una de las pocas mayorías absolutas socialistas en Galicia junto a las de Abel Caballero en Vigo y Darío Campos en A Pobra do Brollón.

Antes, entre el 2005 y el 2011 fue diputado en el Parlamento de Galicia. En ese periodo presidió la Comisión Institucional, formó parte de las comisiones de Agricultura, Alimentación, Ganadería y Montes; de Sanidad, Asuntos Sociales y Empleo; fue vocal del área de Trabajo del PSdeG-PSOE y también integró la Comisión del Consello de Contas.

Dejó su escaño de forma voluntaria, para dedicarse por completo a la política municipal.

El primer diputado provincial para Monforte en 35 años

Tras las elecciones de 2019, Tomé pasó a ser diputado provincial, algo que no sucedía para Monforte desde hacía 35 años, ya que tradicionalmente el escaño recaía en representantes de otros municipios del partido judicial.

Ese mismo año fue elegido candidato socialista para presidir la Diputación de Lugo, en sustitución de Darío Campos.

El 18 de julio de 2019 salió elegido presidente con un gobierno de coalición junto al BNG, convirtiéndose en el tercer dirigente socialista que ocupa la presidencia provincial desde la llegada de la democracia. Una fórmula que también impera en la Diputación de A Coruña. Pontevedra y Ourense son feudos del PP, en el caso pontevedrés, recuperada en 2023.