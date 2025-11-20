Llegan a Monforte (Lugo) los cinco primeros menores migrantes que tutelará la Xunta

Ya están en Monforte de Lemos (Lugo) los cinco primeros menores migrantes derivados por el Gobierno a Galicia y que serán ahora tutelados por la Xunta, según ha informado Europa Press.

Estos menores se instalarán en el edificio del barrio de O Malvarón cedido por la asociación Prodeme y que tiene capacidad para acoger a 80 personas.

Los jóvenes, de unos 17 años y en su mayoría procedentes de Marruecos, pasaron primero por la unidad de primera acogida ubicada en el municipio pontevedrés de Barro.

Se espera que el resto de los menores vayan llegando de forma escalonada a un centro ya en pleno funcionamiento. Y es que a finales de septiembre, el edificio sufrió numerosos daños materiales tras ser el objetivo de un ataque con cócteles molotov.

La Xunta insiste en la falta de consenso

La propia conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, lo ha confirmado este jueves en un acto en Pontevedra con motivo del Día Universal de los Derechos de la Infancia, donde ha vuelto a denunciar un reparto "arbitrario, aleatorio y sin consenso con las comunidades" y, además, sin financiación.

"Desde la Xunta de Galicia le reclamamos al Gobierno que proteja a todos los adolescentes pero también que nos dé financiación a las comunidades para hacer la acogida lo mejor posible", ha defendido.

La conselleira ha explicado que los menores continuarán llegando en los próximos días. Irán también a Monforte hasta que se completen las 80 plazas disponibles.

Preguntada por las críticas del Gobierno a centros como el del municipio lucense, Fabiola García ha recordado que la Xunta comunicó en su momento que Galicia no disponía de más capacidad residencial para acoger a más menores.

"En el caso de recibir, de forma impuesta, a 300 menores migrantes la Xunta se ve en la obligación de poner en marcha nuevos recursos para poder darles la atención que merecen todos estos adolescentes que van a llegar a la comunidad", ha señalado, insistiendo además en que el edificio de Monforte está en perfecto estado y es el "idóneo" para comenzar la acogida "lo antes posible".