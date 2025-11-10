Transportes programa cortes nocturnos en túneles de la A-6 en el puerto de Pedrafita (Lugo)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado cortes nocturnos en varios túneles de la autovía A-6 a su paso por el puerto de Pedrafita por obras de mejora en sus sistemas de ventilación.

Tal como ha informado el Ministerio en un comunicado y recoge Europa Press, se producirán distintos cierres de tramos en esta zona a partir de este lunes y hasta el próximo jueves, día 13 de noviembre.

En general, los trabajos afectarán a los túneles entre los kilómetros 407 y 464,5 de la carretera: Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Las obras cuentan con un presupuesto total de 22,7 millones de euros a cargo a fondos europeos.

En esta ocasión, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Doncos y Villafranca con el fin de modernizar sus instalaciones.

Para ello, se habilitarán itinerarios alternativos en la carretera N-6. Además, los vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrán restringida su circulación por el túnel de A Porteliña.