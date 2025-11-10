Viaducto del Castro de la A6.

Viaducto del Castro de la A6. EP

Provincia de Lugo

Transportes programa cortes nocturnos en túneles de la A-6 en el puerto de Pedrafita (Lugo)

Afectarán a tramos tanto de Galicia como de Castilla y León. Serán en horarios que permitan mantener la fluidez de la circulación

Te puede interesarEvacuada en helicóptero una peregrina herida tras una caída de bici en Pedrafita (Lugo)

Publicada

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado cortes nocturnos en varios túneles de la autovía A-6 a su paso por el puerto de Pedrafita por obras de mejora en sus sistemas de ventilación.

Viaducto del Castro de la A6.

Tal como ha informado el Ministerio en un comunicado y recoge Europa Press, se producirán distintos cierres de tramos en esta zona a partir de este lunes y hasta el próximo jueves, día 13 de noviembre.

En general, los trabajos afectarán a los túneles entre los kilómetros 407 y 464,5 de la carretera: Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Las obras cuentan con un presupuesto total de 22,7 millones de euros a cargo a fondos europeos.

En esta ocasión, se van a llevar a cabo los trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Doncos y Villafranca con el fin de modernizar sus instalaciones.

Para ello, se habilitarán itinerarios alternativos en la carretera N-6. Además, los vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrán restringida su circulación por el túnel de A Porteliña.