Transportes corta el tráfico en la calzada izquierda de la A-6 en Lugo sentido Madrid por mejoras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la ejecución de las obras de rehabilitación estructural del pavimento de la calzada izquierda de la autovía A-6, entre los kilómetros 480 y 540,44, de O Corgo a Guitiriz, en la provincia de Lugo.

Por ello, como explica Europa Press, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde la mañana de este lunes, día 27, y hasta el 4 de diciembre, se producirá el corte total del tráfico en la calzada izquierda sentido Madrid, en el término municipal de Lugo.

Según traslada el Gobierno central, el objetivo de esta iniciativa es "corregir los deterioros que presenta el firme, mejorando así la seguridad vial y la comodidad en la circulación". El presupuesto de estas obras, concreta, es de "26,42 millones de euros, IVA incluido".

En concreto, los cortes de circulación se producirán desde hoy hasta las 24 horas del martes 4 de noviembre, entre los kilómetros 491,3 y 494,4.

En esta fase se verá afectado el enlace de la A-6 con la LU-530 situado en el kilómetro 494 y se verán restringidos los movimientos de salida de vehículos hacia Lugo y A Fonsagrada y de incorporación de vehículos en dirección Madrid.

Además, a partir de las 09:00 horas del lunes 3 de noviembre hasta las 24 h del jueves 4 de diciembre, se interrumpirá el tráfico entre los kilómetros 487,1 y 491,3. Estas obras tendrán incidencia en el enlace de la A-6 en Nadela situado en el kilómetro 488 en el que se verán restringidos los movimientos de salida de vehículos hacia la A-54 y la N-6 y la incorporación de vehículos desde estas a la A-6 en dirección Madrid.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, añade el Ministerio, se habilitarán transfers entre pasos de mediana, pasando a circular todo el tráfico por la calzada derecha de la autovía, sentido A Coruña, que operará en modo bidireccional con un carril habilitado por sentido de circulación.