Fallece en Castro de Rei (Lugo) un conductor tras salirse de la vía y volcar su vehículo
La furgoneta volcó a consecuencia de la salida de la calzada. El fallecido, de 51 años, es vecino de Outeiro de Rei
Te puede interesar: Trasladan al hospital de Lugo a seis personas tras intoxicarse durante el San Froilán
Un conductor varón de 51 años de Outeiro de Rei ha fallecido esta madrugada tras salirse de la vía con la furgoneta que conducía por causas que se desconocen y volcar en el lado izquierdo de la vía.
El fallecido era el único ocupante del vehículo, según han informado fuentes oficiales.
El suceso tuvo lugar a las 00:06 en el punto kilométrico 2,100 de la carretera local comprendida entre los puntos LU-P-1102 y N640, en el término municipal de Castro de Rei.
Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona, que falleció en el mismo suceso.