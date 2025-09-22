Transportes moderniza los túneles de Pedrafita (Lugo) en la A-6: estos son los cortes de tráfico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destina un total de 22,7 millones a las obras de mejora de varios túneles del puerto de Pedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6: Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo, y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León.

De ello ha informado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado, en el que detalla que las actuaciones se financian con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre las actuaciones previstas se incluye la adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles, trabajos que se llevarán a cabo durante cuatro noches en Trabadelo y Piedrafita.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles, se producirán afectaciones al tráfico entre los kilómetros 407 y 432,5 de la A-6, con desvíos provisionales por la carretera N-6.

En concreto, estos tendrán lugar las noches del 22, 23, 24 y 25 de septiembre, de 22:00 a 06:00 entre Lugo y León.