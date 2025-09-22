Tres heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en O Valadouro (Lugo)

Tres personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un camión y dos turismos en la carretera LU-162, a su paso por la parroquia de Budián, en O Valadouro (Lugo).

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 08:15 horas. En ese momento, un particular contactó con la central de emergencias para alertar de lo ocurrido advirtiendo de la posible presencia de personas atrapadas en el interior de uno de los vehículos.

Al tener conocimiento de los hechos, el 112 dio aviso a los Bomberos de Barreiros, que tuvieron que emplear material de excarcelación para liberar a dos de las personas implicadas. Por su parte, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trasladó a las tres víctimas al hospital de referencia.

Además, también fueron informados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos de Protección Civil de la localidad, que colaboraron en el operativo.