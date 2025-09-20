Todo el arco político condena el ataque vandálico al futuro centro de menores migrantes de Lugo
Desde el alcalde hasta las principales formaciones, pasando por Xunta y Gobierno, han mostrado su repulsa
El ataque de esta madrugada al futuro centro de acogida de menores migrantes en Monforte de Lemos, en Lugo, ha generado muestras casi unánimes de repulsa en todas las formaciones políticas representativas en Galicia.
El alcalde de la localidad, José Tomé Roca, ha condenado "tajantemente" un ataque vandálico que "parece un atentado". "Una sociedad pacífica como la monfortina no puede ni debe admitir actos como este", ha señalado.
A raíz de lo sucedido, ha convocado una junta de portavoces el próximo lunes a las 09:00 con todos los grupos de la corporación municipal y plantear un "rechazo unánime" de todos los concejales.
Ha visitado el edificio para comprobar los daños y se puso en contacto con el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, a quien le mostró la solidaridad del Ayuntamiento y se puso a su disposición.
Asimismo, se comunicó con el jefe de la Policía Nacional y ofreció la colaboración mediante la Policía Local en el esclarecimiento de los hechos para "dar con los responsables y que la justicia caiga sobre ellos".
Claro rechazo del Partido Popular
El PP gallego ha mostrado su condena y "profundo rechazo" al ataque. "Quiero trasladar mi condena y profundo rechazo a cualquier tipo de acto violento que, en ningún caso, es justificable", ha publicado el portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide.
También ha mostrado su repulsa a los hechos la presidenta y portavoz del PP de Monforte de Lemos, Katy Varela.
Asimismo, el PP de la provincia de Lugo ha incidido, a través de redes sociales, en que la violencia "no es el camino" y esperan que la investigación de la Policía Nacional "determine lo sucedido".
El BNG lo condena "enérgicamente"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha condenado "enérgicamente" este suceso y ha pedido al PP que "destierre los discursos de odio": "Es una mecha muy fácil de encender y muy difícil de apagar".
"Le pido al PP que deje de hacer política ruin y partidista con estos niños que están solos", ha esgrimido.
Tras esta condena y preguntada por los medios sobre si piensa que la Xunta debe tomar medidas tras la sucedido, ha apuntado que debe "garantizar la seguridad" de estos menores y ha insistido en que debe "abandonar" el discurso de odio, que considera que es quien los "pone en riesgo".
La formación nacionalista ve "con preocupación" a un PP que "importa un discurso racista y de odio" contra los menores migrantes, que, según ha subrayado Pontón, "han perdido a sus familias y necesitan una oportunidad".
"Somos un pueblo emigrante y una tierra de acogida y así debemos de seguir siendo", ha añadido, al tiempo en que ha insistido en el BNG como una "alternativa" política al actual Ejecutivo de Rueda.
Besteiro ha mostrado su rechazo
El secretario xeral del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha mostrado su "rechazo" a los actos "vandálicos e incendiarios".
El líder socialista ha señalado que este tipo de delitos son "consecuencia directa de unos mensajes y de una ideología que hay que parar entre todos".
"No podemos consentir que se sigan produciendo, esas actitudes merecen nuestro desprecio y nuestra condena clara", ha añadido en una visita al encuentro de emprendimiento Pont-Up Store en Pontevedra.
La Delegación del Gobierno pide que no haya discursos de odio
La Delegación del Gobierno en Galicia ha calificado como un "hecho intolerable" el ataque. En este contexto, ha llamado a "evitar discursos que alimenten el odio".
"Condenamos rotundamente este ataque en Monforte, es un hecho intolerable que pone en cuestión los valores de convivencia y respeto que deben guiar a nuestra sociedad", ha esgrimido la Delegación en un comunicado a los medios.
Con todo, ha insistido en que "todas las administraciones tienen la responsabilidad de actuar con firmeza y garantizar que la acogida de menores migrantes se desarrolle con seguridad".
La Xunta emite una condena "con toda la firmeza"
La Conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha condenado ya a primera hora de la mañana "con toda la firmeza" los ataques y ha pedido "prudencia" para que la Policía Nacional continúe con la investigación y "aclarar cuanto antes" lo sucedido.