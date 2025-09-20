Todo el arco político condena el ataque vandálico al futuro centro de menores migrantes de Lugo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha condenado "enérgicamente" este suceso y ha pedido al PP que "destierre los discursos de odio": "Es una mecha muy fácil de encender y muy difícil de apagar".

"Le pido al PP que deje de hacer política ruin y partidista con estos niños que están solos", ha esgrimido.

Tras esta condena y preguntada por los medios sobre si piensa que la Xunta debe tomar medidas tras la sucedido, ha apuntado que debe "garantizar la seguridad" de estos menores y ha insistido en que debe "abandonar" el discurso de odio, que considera que es quien los "pone en riesgo".

La formación nacionalista ve "con preocupación" a un PP que "importa un discurso racista y de odio" contra los menores migrantes, que, según ha subrayado Pontón, "han perdido a sus familias y necesitan una oportunidad".

"Somos un pueblo emigrante y una tierra de acogida y así debemos de seguir siendo", ha añadido, al tiempo en que ha insistido en el BNG como una "alternativa" política al actual Ejecutivo de Rueda.

Besteiro ha mostrado su rechazo