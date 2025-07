La intrahistoria de la violación de una vaca en Lugo: "Primero pensé que había entrado a robar"

La violación de una vaca por parte de un empleado de una atracción de feria el pasado fin de semana ha perturbado la tranquilidad de Castro de Rei, en Lugo.

El propietario de la instalación ganadera se levantó alertado por su madre, que había escuchado ruidos no habituales en el establo donde sucedieron los hechos, superadas las seis de la mañana.

Así, la mujer alertada por ese ruido se dirigió a la zona, momento en el que detectó al presunto violador de la vaca, un animal que además estaba en un estado de gestación avanzado e incluso dio a luz en las últimas horas, presenciando de forma directa los hechos.

Impactada por lo que acababa de ver, y tras reclamar la ayuda de su hijo, este bajó rápidamente a la zona. En ese momento, vio al animal con una cuerda, y un taburete que era propiedad suya cerca del propio ejemplar.

Además, el presunto violador portaba una bolsa con diferentes enseres que no pudo detallar, debido al estado de nervios. El resto de animales estaban en un estado de alteración elevado, ante la presencia de un extraño en su zona y una situación inusual, además, del susto que tenían encima, haciendo bastante ruido.

"Primeiro pensei que entraran a roubar ou que fora un borracho. Non imaxinaba isto", explica el hombre en conversación con Quincemil, que llegó a pensar incluso que esta persona "quería colgarse ou algo así, porque non o entendía, non era lóxico".

Un patinete eléctrico verde, clave en la identificación

Una vez que sucedieron estos hechos, el presunto violador, que es un empleado de una atracción de feria que tiene colchonetas donde juegan niños pequeños y que se encontraba ese fin de semana en la localidad lucense, abandonó la zona en un patinete verde eléctrico en el que se había desplazado previamente.

Este detalle fue clave precisamente para su identificación al día siguiente. Tras indicarle la Guardia Civil que sin denuncia no podrían actuar, finalmente interpuso la misma aunque era reticente en un primer lugar. Además, acudió a buscar a la persona a la que reconoció por este elemento, inusual en su entorno.

Con estos datos, procedió a comunicarle a los agentes la situación, que realizaron las pesquisas correspondientes. El caso se encuentra en el proceso de elaboración de las diligencias necesarias y se espera que llegue a juicio en una siguiente fase.

Los elementos utilizados

El presunto violador fue visto en cuanto terminó la actuación de la orquesta París de Noia con una actitud errática y esquiva, antes de presuntamente perpetrar la violación.

A partir de ahí, presuntamente, se dirigió a la propiedad de este hombre y, en concreto, a la zona del establo. Entre medias, tuvo tiempo para coger una bolsa donde portaba los elementos no identificados, una cuerda de unas dimensiones suficientes con las que "atou o pescozo e o rabo" del animal y un taburete. No obstante, no utilizó este elemento para salvar la altura entre él y el animal, sino que empleó uno del domicilio que estaba situado al lado del lugar donde estacionó el vehículo y que luego devolvió al lugar de origen.

Tenía miedo de que fuese una distracción para un robo

Que violasen a una vaca de su propiedad no es algo que entrase en los planes de este ganadero por lo que no acabó de comprender en un primer momento lo sucedido hasta que con el paso de los minutos fue hilando todos los sucesos.

De hecho, en un momento dado, llegó a pensar que era una forma de distraerlo mientras estaban robándole en otros lugares tanto de la explotación ganadera como en su propio domicilio. Por ello, entre que el hombre huyó y se personaron los agentes de la Guardia Civil, procedió a registrar todos los lugares de su finca, sin detectar que le faltase ningún elemento de su propiedad.