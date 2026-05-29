Detienen en Portugal al exsecretario de organización del PSOE de A Coruña por una trama de corrupción

El exsecretario de organización del PSOE de la provincia de A Coruña, Emilio Vázquez Blanco, ha sido detenido en Portugal en el marco de la operación Imergente, que investiga una trama de corrupción.

Tal y como informa el medio portugués Observador, es el cuarto detenido tras Duarte Moral, Rute Reimão y Rui Pedro Nascimento.

Vázquez fue diputado y viceportavoz del PSOE en el Parlamento gallego, cargo al que acedió en abril de 2015. En 2016 dejó el puesto y se trasladó a Portugal, donde tiene una empresa de comunicación y marketing político, Cecubometrics, que cambió su nombre a BMD Comunication hace dos años.

De acuerdo con el mismo medio, Emilio Vázquez es sospechoso de haber actuado como cómplice de Duarte Moral en una supuesta manipulación de las normas de contratación pública. El gallego habría participado en un concurso de la Junta da Freguesia da Misericórdia, que finalmente fue para la empresa Diálogo Emergente de Duarte Moral y Rui Pedro Nascimento. Otra empresa que concursó fue Cidade Etérea de Rute Reimão, esposa de Moral, lo que hace sospechar en la Polícia Judiciária que las tres firmas habrían colaborado para que la de Moral y Nascimento obtuviera el contrato valorado en 22.000 euros.

Además, Vázquez habría facturado también 351.000 euros al partido socialista portugués por sus servicios en hasta tres elecciones.

El primer registro de contratación de su empresa por parte de los socialistas lusos fue en abril de 2017, según la Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), en relación a las cuentas de una campaña para las elecciones municipales de octubre de ese mismo año. El medio cita cinco facturas de Cecubometrics entre abril y septiembre de ese año que suman un total de 79.275 euros.

Algo similar ocurrió en 2019 dentro de las elecciones para la Assembleia da República, cuando facturó 173.676 euros al Partido Socialista de Portugal, o ese mismo año en la campaña del Parlamento Europeo.

En enero de 2021, pero en relación a esas elecciones europeas de 2019, la empresa del gallego recibió cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno entre marzo y junio de 2019, cuando Duarte Moral trabajaba para los socialistas.

A todo ello se suma otro contrato entre la empresa de Vázquez Blanco y la Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, presidida por el exdiputado socialista Frederico de Oliveira Castro, por 19.590 euros y datado de marzo de 2025.