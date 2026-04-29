Desarticulado un grupo especializado en robos en locales de hostelería en la provincia de A Coruña

Un agente de la Guardia Civil traslada a uno de los detenidos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a robos en establecimientos de hostelería en varios municipios de la provincia de A Coruña, en el marco de la denominada operación Yellowfene.

La actuación se ha saldado con la detención de tres personas, investigadas como presuntas autoras de al menos nueve delitos de robo con fuerza y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Ferrol con el apoyo del Puesto de Fene, se inició tras detectarse una serie de hechos delictivos que generaron alarma social en distintos puntos de la provincia.

Según fuentes de la Guardia Civil, los implicados actuaban principalmente en bares y locales de hostelería, a los que accedían empleando la fuerza una vez finalizado el horario de apertura. Los robos se concentraron en municipios como Valdoviño, San Sadurniño, Fene, Cabanas, Miño y Cambre.

Los agentes destacaron la especialización del grupo, así como los importantes daños ocasionados en los establecimientos, que superan los 100.000 euros.

Tras la explotación de la operación, el pasado 23 de abril, el grupo se da por completamente desarticulado.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Uno de ellos ha ingresado en prisión, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio.