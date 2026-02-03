Denuncian presiones a los buseros de A Coruña antes de votar las nuevas condiciones del preacuerdo

La CIG denuncia que la patronal del transporte de personas por carretera de A Coruña está enviando mensajes a sus trabajadoras y trabajadores en los que se les indica cuál debe ser el sentido de su voto. Este miércoles se decidirá en las urnas si sale adelante el preacuerdo alcanzado el lunes entre CCOO, UGT y la patronal, con el voto en contra de la CIG.

Este martes CCOO y UGT anunciaron que durante el día de mañana, de 10:00 a 20:00 horas, habrá urnas en las estaciones de Santiago de Compostela, Ferrol, A Coruña y Carballo para que los trabajadores del sector puedan ejercer su derecho a voto. Sin embargo, la CIG afirma que todavía no han sido decididos los lugares y horarios de las votaciones por parte del sector.

Además, critican no haber recibido por parte de las empresas reguladas por el convenio colectivo provincial de A Coruña el censo de personal, algo que deben hacer a "todas las centrales sindicales presentes en la mesa de negociación, no únicamente a los sindicatos firmantes del preacuerdo".

Desde la CIG indican que solicitaron por escrito a Transgacar, la asociación empresarial formada por Monbús, Arriva y Alsa, que diera traslado de los listados. Desde la central sindical declaran que no han recibido estos listados y que recibieron la respuesta de que los enviarían a UGT: "No han remitido los censos, por lo que no están fijados ni los horarios de votación ni los locales, ni están elaboradas las papeletas".

Asimismo, señalan que "sin los listados de personal dado de alta en las diferentes empresas no existe posibilidad de cotejar con un mínimo de rigurosidad que los datos de las personas con derecho a voto sean correctos".

Mensajes "con un tono intimidatorio"

Por ello, desde la CIG denuncian que las empresas están enviando mensajes a los teléfonos móviles de las personas trabajadoras anunciando unos lugares y horarios de votación que el sector desconoce. "Los mensajes tienen un tono claramente intimidatorio que busca condicionar el voto favorable a la validación del preacuerdo", dicen.

La central sindical indica que pusieron estos hechos en conocimiento del Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL) en dos ocasiones en esta misma tarde, con el fin de que se cumpla lo acordado y se pueda desarrollar la consulta sobre el preacuerdo con las debidas garantías. El sindicato entiende que esto supone "un abuso empresarial y un acuerdo lesivo para el personal", en lo que califican como un un gravísimo atentado contra la libertad sindical.

"La CIG reclama a la patronal que cese en estas actuaciones coercitivas, a CCOO y UGT que hagan valer el contenido de lo que firmaron y al CGRL que ejerza su papel de supervisión y garante del respeto de la libertad sindical", concluye el comunicado.