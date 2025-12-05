Los usuarios del bus en A Coruña, afectados por la huelga: "Está habiendo mucha confusión"

El viernes ha comenzado en la provincia de A Coruña con el transporte de viajeros interrumpido por el primero de cuatro días de huelga. Los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG han convocado paros para esta jornada reclamando una actualización de su convenio. La falta de viajes —y unos servicios mínimos que no se están cumpliendo por un seguimiento, según las sindicales, de un 100% de la huelga— ha afectado en gran medida a los usuarios, algunos de ellos sorprendidos por la protesta.

Es el caso de Telma, una estudiante que reside en A Coruña y quería viajar a su casa en Lugo. "Me enteré de la huelga cuando llegué y vi el cartel en la estación", cuenta. Ante la imposibilidad de viajar en bus, se plantea la posibilidad de reservar un viaje en un coche compartido, o esperar a mañana sábado y regresar como hace habitualmente los fines de semana. Los siguientes días de paro convocados son el 12, 15 y 19 de este mismo mes.

También a Lugo se dirigía otra viajera que sí conocía la convocatoria de huelga. Al conocer la noticia por los medios de comunicación, "vin preguntar á estación se ían poñer servizos mínimos e saber se podía ir para miña casa. Dixéronme que o da primeira hora da mañá e última si, pero levo dúas horas e nada".

La previsión inicial era que se respetasen los viajes en autobús de escolares y trabajadores en algunas franjas horarias de primera hora de la mañana. Sin embargo, como declaró CC.OO. durante la concentración que tuvo lugar en la estación coruñesa, un seguimiento del 100% del paro impidió que estos viajes se llevasen a cabo.

A nivel provincial, fuentes de la Xunta consultadas cifran el cumplimiento de los servicios mínimos del 59% en el transporte general y del 76% en el escolar, aunque indican que la presencia de piquetes en estaciones como la de A Coruña impidieron que algunos viajes se llevasen a cabo.

En sentido entrada a la ciudad, numerosos viajeros de la comarca optaron hoy por coger el coche en lugar del autobús y aparcar en puntos como Alcampo o Carrefour para tomar desde ahí el bus urbano, que no se ve afectado por la huelga al contar con un contrato distinto.

Martín, otro pasajero afectado, explica que es de A Coruña pero estudia en Santiago. Él tuvo suerte y pudo llegar a su destino, pero cuenta que en la estación de la capital había gente que iba a Fisterra, Ribeira o Vigo y no tuvo posibilidad de coger el bus. "El único que llegó fue el que venía para A Coruña, que era un servicio mínimo que no sabemos ni cómo entró en la estación porque había piquetes acordonando la zona", explica.

Este joven y algunas otras personas pudieron subir al bus, pero decenas de personas con otros destinos quedaron en tierra. A su llegada a A Coruña escuchó que hay gente que "va para Lugo y se plantea ir para Santiago y de ahí a Lugo, pero no saben que la situación allí está siendo exactamente la misma".

"Está habiendo mucha confusión. Yo sabía que había huelga, pero pensé que era de los autobuses de la ciudad de A Coruña. Me consta que le pasó a mucha gente", explica.