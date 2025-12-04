El transporte de viajeros de la provincia de A Coruña irá a huelga: estos son los servicios mínimos

Este viernes, 5 de diciembre, comienza el primer día de huelga del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña. El paro, impulsado por CIG, UGT y CC.OO, se extenderá los días 12, 15 y 19 de este mes para reivindicar la actualización del convenio colectivo del sector. La huelga afectará a todo el servicio excepto el que se presta en la ciudad de A Coruña.

Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha publicado los servicios mínimos que sí se llevarán a cabo en los días de protesta.

Entre ellos se encuentran los que usan los escolares en rutas superiores a 4 kilómetros, con servicios de entrada en los centros de la provincia desde las 07:30 hasta las 10:30 horas y los de salida entre las 13:30 y las 19:00 horas. En los servicios utilizados por los trabajadores, se mantienen aquellos viajes interurbanos anteriores a las 09:00 y posteriores a las 18:00 horas.

También se establecen servicios mínimos de uso general. Entre ellas las rutas no integradas de menos de 25 kilómetros con frecuencias mínimas del 50% en los horarios de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas. En las rutas de más de 25 kilómetros con origen o destino a alguna de las siete ciudades se mantiene una expedición de ida y otra de vuelta en los servicios con salida anterior a las 14.00 horas y posterior a las 18.00 horas.