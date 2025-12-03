El transporte de viajeros en la provincia de A Coruña convoca cuatro días de huelga

El sector del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña ha convocado cinco días de huelga en protesta por la falta de actualización de su convenio. El primer paro, impulsado por CIG, UGT y CC.OO., será este viernes, 5 de diciembre. Le seguirán los días 12, 15 y 19 de este mes.

En un comunicado, los sindicatos critican el "secuestro" por parte de la patronal del convenio colectivo, que lleva cuatro años sin actualizarse. También denuncian que en el 2024 no tuvieron una subida salarial.

El paro afectará a todo el servicio excepto el que se presta en la ciudad de A Coruña, en el cual la Compañía de Tranvías tiene un convenio propio. La huelga irá acompañada de protestas en las estaciones de autobús de A Coruña, Santiago y Ferrol.

Sobre las negociaciones, señalan que la oferta sobre la mesa fue de una subida del 1,20% en el salario y nada sobre la jornada, algo que consideran un "insulto" para las personas trabajadoras del sector.

Por eso, reclaman una subida salarial digna, la reducción de la jornada y la ordenación del tiempo de trabajo para humanizar el sector y permisos retribuidos y días de asuntos propios, que denuncian que están por detrás del estatuto de las personas trabajadoras.

Además, denuncian que el transporte discrecional está "esquecido totalmente" y piden que se reconozca esta actividad como un servicio público de primer nivel. También demandan el reconocimiento de la jubilación parcial para poder anticiparla y la ordenación de la jornada para el personal acompañante, un colectivo feminizado con contratos de 114 minutos diarios y sueldos de 250 euros.

En una rueda de prensa celebrada esta mañana en Santiago, el portavoz de CIG, Ernesto López Rei, criticó que "seguimos coas xornadas de hai dez anos".

En caso de que las negociaciones no avancen, los convocantes no descartan organizar una huelga indefinida a la vuelta de Navidad.