La provincia de A Coruña cuenta con 38 ayuntamientos en el nivel 2 de riesgo por calor

Esta semana ha comenzado con un verano adelantado y temperaturas extraordinariamente altas en toda Galicia. De hecho, un total de 38 ayuntamientos de la provincia de A Coruña están en el nivel 2 de riesgo por calor.

Esta situación de altas temperaturas y sol radiante se alargará previsiblemente hasta el miércoles y Sanidade recomienda la adopción de medidas de precaución ante el episodio de altas temperaturas que está viviendo Galicia.

El nivel 2 de riesgo estará vigente entre hoy, 16 de junio, y el próximo día 18 y los ayuntamientos afectados son: Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, Laracha, A Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior.

Se prevé que esos elevados valores de temperatura ocasionarán nuevos avisos por temperaturas máximas extremas en los próximos días, ya que en muchas comarcas de Galicia se podrán superar los 34º C o 36º C, quedando mismo en el entorno de los 40º C en puntos de Ourense en las jornadas de mañana martes y el miércoles.

Grupos de riesgo y recomendaciones

Las altas temperaturas no afectan la población del mismo modo, por lo que es importante identificar los grupos de riesgo y tener en cuenta los efectos que pueden influir, como son las condiciones de vida, las de la vivienda o los niveles de contaminación ambiental.

Los principales grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años y niños menores de 4 años, sobre todo los menores de un año, personas con diferentes patologías crónicas; deportistas o profesionales que pasen muchas horas en el exterior.

Las principales recomendaciones sanitarias son beber más líquidos, evitar las bebidas calientes o con mucho azúcar, aumentar el consumo de verduras y frutas, evitar comidas copiosas y mantener los alimentos en el frigorífico, prestando especial atención a su conservación.

También se aconseja usar ropa ligera y de colores preferiblemente claros y protección solar, permanecer en espacios ventilados y evitar estar al aire libre en las horas de más calor.