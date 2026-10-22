Rueda apunta a pocos ajustes tras la marcha de Fabiola García: "El Gobierno funciona perfectamente"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este jueves que su Gobierno "funciona bien" y que está "satisfecho" con su equipo. El mandatario autonómico, además, ha dado a entender que la reestructuración del Ejecutivo tendrá un alcance limitado tras la salida de la conselleira de Política Social, Fabiola García, que todavía podría sentarse en el Consello da Xunta el lunes.

El PP confirmó ayer que Fabiola García concurrirá a las elecciones generales como número 2 por la lista de A Coruña al Congreso, un anuncio al que se sumó que el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, encabezará la lista del partido al Senado por Ourense.

Rueda admitió este jueves en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras un acto en Santiago que todavía está "dándole vueltas" al relevo de García, que tiene que ser inminente. El cargo de la conselleira es incompatible con concurrir en las listas electorales de las generales del próximo 29 de noviembre.

"Creo que fue una magnífica conselleira, y deja mucho trabajo hecho. Pero también muchos proyectos en los que hay que seguir trabajando. Por tanto, intentaremos buscar a una persona que esté a su altura. Y si puede ser, siempre hay que intentar que los que vienen después mejoren a los que estaban", explicó el presidente de la Xunta.

El mandatario autonómico ha apuntado a que el relevo de la titular de Política Social podría ocupar el cargo la próxima semana, aunque no descartó que el anuncio sobre quién será se produzca antes. Fabiola García, en todo caso, podría participar en el Consello da Xunta del próximo lunes.

"Una cosa es el anuncio y otra, la toma de posesión. Pero antes de la semana que viene el relevo formalmente no se va a producir", aseguró Rueda, antes de ser preguntado acerca de si aprovechará la crisis provocada por las listas populares para introducir algún otro cambio en su Gobierno.

"Yo digo siempre que estoy muy satisfecho con el Gobierno y este cambio, igual que pasó ya una vez anterior, viene determinado por Alberto Núñez Feijóo, que conoce perfectamente, por obvias razones, a gente que ya trabajaba con él y siguió trabajando conmigo, cree, y yo estoy de acuerdo, que pueden ser útiles y aportar mucho en sus nuevos cometidos. De ahí vienen los cambios", defendió Rueda.

El presidente de la Xunta ha insistido en que su Ejecutivo "funciona bien": "Siempre podemos mejorar y debemos mejorar, pero estoy muy satisfecho con cómo es el Gobierno, aunque muchas veces se producen estos cambios un poco forzados porque hay conselleiros que son reclamados en otros lugares. Pero el Gobierno para mí funciona perfectamente".

¿Y en el Parlamento de Galicia?

Miguel Santalices mantendrá el acta y el cargo de presidente del Parlamento de Galicia hasta las elecciones del 29 de noviembre, aunque sobre su posible sustituto Rueda ya ha avanzado que "hay cantera tanto en el Gobierno como en el Parlamento". En todo caso, el mandatario autonómico señaló que en este caso, las fechas no apremian tanto como el relevo en el Gobierno producido por la marcha de Fabiola García.

Además del nuevo presidente del Parlamento de Galicia, se deberá decidir quién ocupará el cargo de secretario de Mesa tras la marcha de Julio García Comesaña, primero de la lista al Congreso por Pontevedra. "Dentro del grupo parlamentario hay cantera y gente que está haciendo un muy buen trabajo", reivindicó Rueda.

"Viendo las opciones que hay a mí me transmite mucha tranquilidad también como presidente del grupo parlamentario", aseveró el presidente de la Xunta, convencido de que lo importante es que "la gente cuando vea los cambios" considere que "se acierta" y que sigue habiendo "buenos representantes en una institución tan importante".

Sobre si Raquel Arias, vicepresidenta primera de la Cámara, daría un buen perfil, ha insistido en que "afortunadamente hay cantera" y "varias personas darían un buen perfil". "Hay gente con experiencia, y gente que no tiene tanta, pero viene pegando fuerte", indicó Rueda, sin dar más pistas acerca de si preferiría a un hombre o a una mujer para el puesto: "Creo que es más urgente por las fechas pensar en el relevo del Gobierno".