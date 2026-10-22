El 29N provoca cambios en la Xunta, que aún mantiene conselleiros que entraron con Feijóo

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre provocarán cambios en la Xunta. El PP ha confirmado a la conselleira de Política Social, Fabiola García, como segunda en su candidatura al Congreso por A Coruña, mientras que el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, irá como cabeza de lista al Senado por Ourense.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, se verá de esta forma obligado a realizar cambios en su Gobierno. No es la primera ocasión en la que se enfrenta Rueda desde que Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Presidencia, diese el salto a la política estatal en primavera del 2022.

La primera reconfiguración del Ejecutivo gallego después de la llegada de Rueda a la presidencia se produjo en junio de 2023, cuando Feijóo llamó para las listas de La Moncloa a Francisco Conde (conselleiro de Economía) y Rosa Quintana (conselleira do Mar). Esto obligó a nombrar a dos nuevos conselleiros y llevó al ascenso de Diego Calvo y Ángeles Vázquez.

Una situación que se repite con los comicios de este 2026, cuando la persona llamada a formar parte de las listas generales ha sido Fabiola García, que fue nombrada por primera vez por Feijóo en 2018. La actual conselleira de Política Social será la segunda en la candidatura del PP al Congreso por A Coruña tras el secretario general y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado.

García era la más joven del Ejecutivo gallego pero cuenta con una de las trayectorias más amplias. Junto a ella, forman parte del órgano de gobierno de la Xunta varios conselleiros que nombró Feijóo y que Rueda ha mantenido.

Es el caso del actual conselleiro de Emprego, José González, que forma parte del Ejecutivo desde 2018; y el titular de Facenda, Miguel Corgos, nombrado en 2021 tras el fallecimiento de su antecesor, Valeriano Martínez. Los más veteranos, junto al propio Rueda, son la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el responsable de Educación, Román Rodríguez, ya que ambos entraron en la Xunta en 2015.

Esta remodelación se suma a la producida tras la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar tras una denuncia por agresión sexual, que finalmente ha sido archivada. Villares ha sido sustituido por Marta Villaverde y tras el archivo de la denuncia ha regresado a la política como delegado territorial de la Xunta en Lugo.

Rueda aseguró tras la convocatoria del 29N que estaba "satisfecho" con su equipo. La decisión de Feijóo de sumar a Fabiola García a la candidatura al Congreso lo obliga a realizar cambios y previsiblemente se sumará una nueva cara al Consello da Xunta, aunque todavía no ha anunciado quién será.

Santalices

Miguel Santalices preside el Parlamento de Galicia desde que en 2016 relevó a la pontevedresa Pilar Rojo, convirtiéndose en el presidente más longevo de la cámara. El ourensano, además, es el parlamentario con más antigüedad, ya que tiene escaño en el hemiciclo desde 1997, seguido por la líder del BNG, Ana Pontón, que entró en 2004.

Como jefe del Legislativo, Santalices ha sido objeto de sentimientos encontrados en la última década: desde acusaciones de beneficiar al PP por parte de la oposición hasta enfrentamientos con dirigentes de su propio partido como la secretaria general, Paula Prado, que molesta por alguna de sus decisiones protestó. Ambos redujeron lo ocurrido a anécdota.

Médico de formación y defensor en múltiples intervenciones públicas de que hay que cuidar la salud, su carácter dialogante le permitió calmar en alguna ocasión al histórico Xosé Manuel Beiras, fallecido recientemente. Y ganó fama en la sala de prensa del Pazo do Hórreo por las expresiones que utilizaba para tranquilizar a los diputados, como el característico 'che-che-che'.

Santalices entró en el Pazo do Hórreo con Manuel Fraga como presidente de la Xunta, pero sobre todo como reconocido 'baltarista'. De hecho, fue uno de los parlamentarios que participaron en el 'motín del piso' a modo de desafío al entonces máximo mandatario gallego. Del 'baltarismo' no ha renegado, según recuerda Europa Press.

El todavía presidente del Parlamento gallego defendió recientemente que entiende "el baltarismo" como una forma de hacer política desde la cercanía: "Meterse entre la gente, aunque haya problemas".

¿Quién ocupará su cargo?

El PP no ha confirmado cuándo dejará Santalices el cargo ni quién se pondrá al frente de la Cámara gallega. El partido liderado por Rueda, en todo caso, deberá elegir qué dos diputados suben a la Mesa, ya que la del presidente no será la única vacante: Julio García Comesaña, secretario y exconselleiro de Sanidade, será cabeza de lista del PP por Pontevedra.

En este caso, si las listas siguen por orden, entrarían en el Parlamento de Galicia la teniente de alcalde de Viana do Bolo, Carmen Conde, y el portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez. El PP no ha avanzado nada al respecto y señala que los actuales cargos todavía no han cesado.

Respecto a la marcha de la presidencia de Santalices, que ya había avanzado en la constitución del hemiciclo que sería su última legislatura, suena con fuerza para sustituirlo el nombre de uno de los dos conselleiros que conservan el acta: el titular de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez.

El otro conselleiro que además es diputado es Diego Calvo, presidente del PP provincial de A Coruña y responsable de Presidencia.

No obstante, tampoco se puede descartar que asuma el cargo Raquel Arias, vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia.