Los meteorólogos avisan: olas de hasta 7 metros en Galicia obligan a activar la alerta naranja este 22 de octubre

El otoño comienza a mostrar poco a poco su cara más habitual. El paso de una borrasca dejará hoy jueves y mañana viernes fuertes vientos y un importante temporal marítimo en todo el litoral gallego.

Ante esta situación, la Xunta ha activado la alerta naranja --que implica un nivel de peligro "importante", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)-- con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas.

Alerta naranja en Galicia por olas de hasta 7 metros

La recta final de octubre llega con un importante cambio de tiempo. En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha confirmado la llegada de un fuerte temporal marítimo que afectará a todo el litoral gallego.

Según la Aemet, debido al fenómeno meteorológico adverso causado por tormentas costeras, en la costa de A Coruña y la Mariña Lucense se esperan olas de hasta 7 metros y viento del oeste de fuerza 8 (entre 62 y 74 km/h) desde las primeras horas de la noche de este jueves 22 de octubre.

"En el caso de la costa de Pontevedra, desde la primera hora de la madrugada, se espera que las olas puedan alcanzar los 6 metros con un viento del suroeste de fuerza siete", advierte la Xunta de Galicia.

La alerta naranja por fenómenos costeros estará activa desde las 21:00 horas de hoy y se mantendrá durante toda la jornada del viernes, 23 de octubre. Según la previsiones de distintos servicios meteorológicos, la situación volverá a la normalidad el sábado.

Bo día! Hoxe non perdemos de vista á borrasca #Austen nomeada pola @metoffice. Nós quedaremos no límite do seu radio de acción: 🔹Vento forte ao final do día. 🔹Chuvia de intensidade moderada pola noite. 🔹Temporal no mar con ondas superando mañá venres os 5 m no litoral norte. https://t.co/WEYzSjcwIA — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) October 22, 2026

Suspendida la actividad deportiva en el mar

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en las zonas afectadas por esta alerta naranja, salvo las excepciones establecidas en el protocolo de alertas publicado en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la costa; esto es, diques y paseos marítimos. Asimismo, insta a extremar las precauciones al realizar cualquier actividad en el mar y a revisar los cables y amarres de las embarcaciones.