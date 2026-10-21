Renfe refuerza la conexión entre Galicia y Madrid para el puente de noviembre con más de 1.000 plazas extra

A pesar de que el día 1 de noviembre es domingo, muchas personas aprovecharán para hacer puente ese fin de semana. Recordemos que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, los festivos que caen domingo se pasan automáticamente al lunes.

Por ello, en previsión del aumento de desplazamientos, Renfe refuerza su oferta de plazas entre Galicia y Madrid con 1.000 más, llegando hasta las 37.600 desde el viernes, 30 de octubre, al lunes, 2 de noviembre. Los billetes ya están a la venta en los canales habituales.

La compañía pública prevé, sobre todo, un gran número de desplazamientos el viernes y el lunes, que serán los días más reforzados.

De esta forma, los días 30 de octubre y 2 de noviembre, el Alvia que parte de Madrid a las 13:20h hacia Lugo circulará en doble composición. Mientras uno de los convoyes mantendrá su destino habitual, el segundo continuará desde Ourense hasta Santiago de Compostela, para incrementar así la capacidad y opciones de viaje para todos los gallegos.

En sentido contrario, la compañía programará los mismos días dos servicios especiales desde Santiago de Compostela hacia Madrid. Estos trenes partirán de la capital gallega a las 19:08h, efectuarán parada en Ourense y Zamora y llegarán a Madrid-Chamartín a las 22:36h.