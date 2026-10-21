La precampaña electoral centra el pleno del Parlamento gallego con ataques entre Gobierno y oposición

El aroma electoral de la precampaña de las generales de noviembre ha impregnado este miércoles la sesión de control de la Cámara gallega, en dos 'cara a cara' consecutivos en los que el habitual tono de censura y reproche entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y sus rivales políticos, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), se ha visto endurecido con los ataques y descalificativos al alza.

El pleno comenzó con el trasfondo de los presupuestos para 2027. Besteiro y Pontón centraron sus preguntas en la "carestía de la vida" y en las "políticas contra las mayorías sociales" que atribuyen a la Xunta, "sin capacidad", opinan, de "solucionar problemas reales" como el acceso a la vivienda. Rueda no ha tardado en llevar el debate al terreno electoral.

Así, el presidente de la Xunta se dirigió a Besteiro para pedirle que clarificase qué entiende por "prioridades", remarcándole en tono irónico que ni las listas socialistas ni sus pugnas internas "lo son" para el grueso de la ciudadanía. Rueda ha acusado al socialista de desconocer las cuentas autonómicas y "tergiversa" en consecuencia: "Los presupuestos no son criptonita. Puede acercarse a ellos, rodearlos e incluso leerlos".

A Pontón, que hace unos días pidió celebrar elecciones autonómicas "cuanto antes", Rueda le respondió que "parece que se le hace larga la legislatura", en línea con lo manifestado este lunes tras el Consello da Xunta. "Y hoy digo una cosa, eh. Si hablo por mí y, seguro que por mi bancada, transmita que aquí 'todos somos Ana Pontón' para que usted siga", le espetó.

Pero los líderes de la oposición no se han quedado atrás. Y Pontón ha identificado al presidente gallego con "una máquina de pobreza y desigualdad con sus políticas en contra de la mayoría social", además de acusarle de utilizar el hemiciclo del Pazo do Hórreo para "hacer campaña cutre" por su jefe de filas y candidato del PP a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo.

"Escuchándolo aquí usando la sesión de control para hacer campaña cutre por Feijóo, lo único que queda en evidencia es que no tiene nada que ofrecer a este país. Si no puede, no sabe o no quiere, deje paso, señor Rueda", ha instado la líder nacionalista, quien ha precisado que "el problema" reside en que es a los gallegos y gallegas a quienes "se les hace largo" este mandato autonómico.

Besteiro, quien ha reprochado a Rueda responder a la "carestía de la vida" con "una rebaja del IRPF que equivale a dos cafés al mes", ha afeado al líder del PPdeG no responder a lo que se le pregunta y "hablar de otras cosas". Y ha tirado de chascarrillo: "Usted, como el chiste de José Mota, ¿no? Cuando le pregunta por vivienda, usted dice 'vivienda hoy no, mañana".

El jefe de filas del PSdeG también ha insistido en una idea que lanzó en el último pleno, relativa a la cita con las urnas del 29 de noviembre: "La decisión que van a tomar es que tienen que elegir entre derechos y derechas. Entre buitre y 'perro'. Y la elección será a favor del 'perro, señor Rueda".

"Ustedes sigan con eslóganes. Cree que llamándole 'perro' a Pedro Sánchez ya tiene solucionado ocho años de desastre. Pues, ¿sabe qué le digo? Que cada vez que llegan las elecciones y hay problemas, la gente dice que venga el PP. Y lo va a decir una vez más", ha replicado Rueda.