El PP gallego envía a Santalices al Senado por Ourense y a Fabiola García al Congreso por A Coruña

El PP de Galicia ha anunciado que Miguel Ángel Santalices será el cabeza de lista del partido al Senado por la provincia de Ourense, mientras que Fabiola García ocupará el segundo puesto de la candidatura al Congreso de los Diputados por A Coruña. La formación incorpora así a dos dirigentes con una amplia trayectoria en la política gallega a sus listas para las próximas elecciones generales.

Santalices, nacido en Bande en 1955, es médico de formación y preside el Parlamento de Galicia desde enero de 2016. Diputado autonómico del PPdeG por Ourense desde 1997, ha desarrollado buena parte de su carrera política en la Cámara gallega, donde estuvo vinculado especialmente a los asuntos sanitarios. Antes de asumir la Presidencia del Parlamento, ocupó diferentes responsabilidades en la institución, entre ellas la vicepresidencia primera.

Por su parte, Fabiola García, nacida en Ribeira en 1985, es licenciada en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela y ocupa la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta desde septiembre de 2018. Antes de incorporarse al Gobierno autonómico, desarrolló su trayectoria política en el Ayuntamiento de Ribeira, donde fue primera teniente de alcalde, y posteriormente ejerció como directora general de Mayores y Personas con Discapacidad.

El anuncio del PP destaca la experiencia institucional de ambos dirigentes y su dedicación a Galicia. La formación sostiene que su incorporación contribuirá a defender los intereses de los gallegos en las dos cámaras de las Cortes Generales y enmarca estas candidaturas en su objetivo de que un gallego se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España.