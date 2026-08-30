Galicia abre el plazo para solicitar ayudas de hasta 12.500 euros para víctimas de violencia sexual

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas económicas dirigidas a mujeres víctimas de violencia sexual, una convocatoria que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros y que permitirá recibir hasta 12.500 euros por beneficiaria. Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 30 de octubre.

El objetivo de estas ayudas es contribuir a la recuperación integral de las mujeres afectadas por este tipo de violencia, según ha informado el Gobierno gallego. Con esta convocatoria, Galicia se sitúa, según la Xunta, entre las primeras comunidades autónomas en disponer de una ayuda económica específica para víctimas de violencia sexual y sus hijos.

La nueva prestación se incorpora al conjunto de recursos que el Ejecutivo autonómico ofrece a las víctimas de violencia machista para facilitar sus procesos de recuperación. Entre estas medidas se encuentran las casas de acogida, la atención gratuita y las prestaciones económicas periódicas.

La Xunta señala que esta nueva línea pretende reforzar la respuesta pública ante la violencia sexual y proporcionar apoyo económico a las mujeres durante su proceso de recuperación.