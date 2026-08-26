La escasez de agua mantiene en alerta o prealerta a 91 municipios de Galicia

El gerente de Augas de Galicia presidió esta mañana la reunión de las Oficina Técnica da Seca Cedida

La escasez de agua continúa afectando a diferentes puntos de la provincia de A Coruña. La Xunta ha decidido mantener la situación de alerta en el sistema del río Anllóns y la costa coruñesa hasta el límite con Arteixo después de analizar la evolución de las reservas, los caudales de los ríos y las precipitaciones de los últimos días.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Oficina Técnica da Seca, presidida por el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira. También continúa en alerta el sistema del río Lérez, en Pontevedra, mientras que en Baiona se mantienen medidas equivalentes, aunque sin llegar a declarar formalmente este nivel.

Las precipitaciones registradas recientemente todavía no han provocado una recuperación apreciable en los indicadores utilizados para evaluar la situación. De hecho, los datos de los embalses correspondientes al 24 de agosto aún no reflejan una mejora de las reservas.

Los técnicos analizarán ahora cómo repercuten estas lluvias en los caudales de los ríos y en el resto de parámetros. Desde la Xunta recuerdan que un episodio puntual de precipitaciones no supone automáticamente el levantamiento de una alerta o prealerta, ya que el Plan especial de sequía exige una recuperación suficientemente consolidada.

Arteixo, Carballo y Culleredo, entre los municipios en alerta

En el caso del sistema del río Anllóns, la alerta afecta a Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.

El nivel de alerta es el segundo más elevado de los contemplados en el Plan especial de sequía de Galicia-Costa, únicamente por debajo del escenario de emergencia.

Su declaración implica comenzar a adoptar medidas destinadas a conservar los recursos disponibles. Si la situación lo requiriese, podrían llegar a establecerse restricciones sobre usos considerados prescindibles, como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. En caso de resultar necesario, el plan también contempla la posibilidad de realizar cortes puntuales del suministro.

En total, son 32 los municipios gallegos afectados actualmente por una alerta o por medidas equivalentes, sumando los sistemas del Lérez, Anllóns y Baiona.

Prealerta en otras zonas de la provincia

La situación también se mantiene bajo vigilancia en otras áreas de A Coruña. Continúan en prealerta por escasez moderada las unidades territoriales del río Tambre y la ría de Muros, río Grande y río Mandeo y ría de Betanzos. A ellas se suma la correspondiente a los ríos Landro y Ouro, en Lugo.

Entre los municipios coruñeses total o parcialmente incluidos en estas zonas aparecen, entre otros, Abegondo, Ames, Betanzos, Bergondo, Carral, Oleiros, Sada, Santiago de Compostela, Ordes, Noia, Ribeira, Camariñas, Muxía o Vimianzo.

La prealerta supone intensificar el seguimiento de la meteorología y de los niveles de ríos y embalses, además de impulsar medidas de concienciación para reducir el consumo. También se recomienda a los ayuntamientos minimizar los usos públicos de agua que no sean esenciales y comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de consumo.

En el conjunto de Galicia son 91 los municipios total o parcialmente incluidos en unidades territoriales en alerta o prealerta. Sin embargo, la Xunta puntualiza que la repercusión sobre el abastecimiento no es la misma en todos ellos, ya que algunos solo tienen una pequeña parte de su territorio dentro de las áreas afectadas.

Los embalses, 11,4 puntos por debajo del año pasado

El resto de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa permanece, por el momento, en una situación de normalidad por escasez.

Los últimos datos disponibles sitúan los embalses destinados al abastecimiento al 62,5% de su capacidad, un nivel que se encuentra 11,4 puntos porcentuales por debajo del registrado en las mismas fechas del año pasado.

La Oficina Técnica da Seca continuará realizando un seguimiento periódico de la evolución de los recursos hídricos para determinar si las últimas precipitaciones permiten mejorar los indicadores y modificar los actuales escenarios de alerta y prealerta.