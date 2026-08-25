Aemet avisa: alerta amarilla por tormentas y granizo en Galicia el miércoles a partir de esta hora

La recta final de agosto coincide con la llegada de una borrasca que se situará cerca de la costa noroeste de Galicia y que generará precipitaciones en amplias zonas del territorio.

"Esta borrasca arrastra aire más frío, lo que hará que las temperaturas se mantengan en el lado fresco en gran parte del oeste de la Península", informa el portal meteorológico Eltiempo.es.

Un frente reactivará las precipitaciones en Galicia

Un nuevo frente asociado a una vaguada atlántica reactivará las precipitaciones a partir de mañana. Estas serán especialmente importantes en Galicia y otras zonas del noroeste peninsular.

Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en amplias zonas de Galicia por tormentas localmente intensas que podrían venir acompañadas de granizo.

Asimismo, el acumulado de precipitación podría alcanzar también los 15 mm en una hora en las Rías Baixas, el oeste y suroeste de A Coruña, el interior de A Coruña, el interior de Pontevedra y el noroeste de Ourense.

La inestabilidad será la gran protagonista de la jornada. De hecho, el aviso se activará a primera hora, a las 06:00 horas, y permanecerá activo hasta las 17:59 horas.

Bo día! Tempo cambiante para esta xornada de martes, con momentos puntuais de chuvia alternando con mellorías relativas.



Pero atentos aos prognósticos xa que mañá chega outra borrasca activa que deixará importantes cantidades de chuvia o mércores e o xoves. pic.twitter.com/oLsg7cu3Xy — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 25, 2026

Por su parte, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) amplía el aviso amarillo a otras zonas de la comunidad, como el noroeste de A Coruña y el sur de Ourense.

La alerta comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 15:00 horas, al esperarse lluvias que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Según informa Europa Press, las provincias de A Coruña y Pontevedra estarán en aviso amarillo, desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, al esperarse tormentas localmente intensas.

Los paraguas serán imprescindibles mañana, ya que la lluvia acompañará buena parte de la jornada en numerosos puntos de Galicia, con chubascos que podrán ser localmente intensos.

El jueves será otra jornada especialmente lluviosa en Galicia, con chubascos abundantes. No obstante, por ahora no hay avisos activos ni por parte de la Aemet ni del servicio meteorológico gallego.

"La persistencia de las precipitaciones durante varios días hará que los acumulados aumenten de forma notable. Ya apuntan incluso a cantidades cercanas o superiores a los 150 l/m2 en puntos de Galicia, especialmente en los extremos occidentales de A Coruña y Pontevedra", advierte Meteored.

De cara al viernes, las lluvias tenderán a remitir progresivamente.

En lo que respecta a las temperaturas, la borrasca traerá un descenso moderado. Las máximas rondarán los 20-25 ºC según la zona, mientras que las mínimas se situarán por debajo de los 16 ºC.