El Supremo solicita a Bruselas el dictamen donde considera ilegal la prórroga de la AP-9

El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen donde considera ilegal la prórroga de la autopista gallega AP-9 para analizar si el Gobierno central debe anularla.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo explica que la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) interpuso recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado a finales de 2025 por el que se inadmitió a trámite su solicitud de revisión de oficio de las prórrogas de la concesión.

La asociación solicitaba en el recurso una copia del dictamen motivado por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción iniciado contra España precisamente por esa prórroga.

El Supremo reconoce que los dictámenes de la Comisión "no tienen el efecto jurídico directo de anular los actos objeto del procedimiento", pero considera que "ello no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas cuya revisión de oficio se solicita".

El texto del TS al que ha tenido Europa Press, además, indica que corresponde a la Comisión Europea determinar si concurren o no las excepciones que determinen que es imposible remitir el documento para incorporarlo al proceso, algo que avanza praza.gal. Bruselas considera que las prórrogas de la AP-9 vulneraron las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas.

Transferencia

Esta noticia se produce unos días después de que la Xunta anunciase que solicitará al Gobierno central una comisión bilateral para resolver sus diferencias sobre la ley que regula el traspaso de la AP-9 a Galicia. Así lo anunció este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, tras la aprobación en el Consello da Xunta.

Rueda señaló que la postura de la Xunta es clara respecto al texto, que defiende que "presenta modificaciones sustanciales" respecto al que recibió el visto bueno en el Parlamento de Galicia. El mandatario autonómico añadió durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego que estas condiciones podrían ser "inaceptables y perjudiciales" para los intereses de Galicia.

Así, el Consello da Xunta ha aprobado solicitar la Comisión Bilateral, que debe ser anterior a la Comisión mixta de transferencias en la que se negociará la ley que recibió luz verde el pasado 23 de julio en el Congreso de los Diputados.

"No nos negamos a la comisión mixta de transferencias, pero en la bilateral hay que definir el marco en el que queremos hacer la negociación", explicó Rueda, que insistió en que los contribuyentes gallegos "no tienen por qué pagar" este tipo de decisiones.