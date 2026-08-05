El Gobierno defiende que Galicia recibe más recursos, empleo e inversión que en 2018

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defendió este miércoles en A Coruña que la comunidad "está hoy mucho mejor que en 2018" gracias a las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y aseguró que el Gobierno "fue, es y seguirá siendo el mejor Gobierno para Galicia".

Durante la presentación del balance "Cumprindo", Blanco afirmó que quería hablar "de personas", del pensionista que cobra más que hace ocho años, del joven que consiguió su primer contrato indefinido, de la empresa que se digitalizó gracias a una ayuda pública o de la obra que pudo ejecutarse con fondos estatales y europeos.

"Este es un Gobierno de acción, que toma decisiones y las ejecuta. Galicia tiene hoy más oportunidades, más empleo, más inversión pública, más derechos y más capacidad para avanzar hacia el futuro", sostuvo. "Y lo decimos con el BOE en la mano, con hechos", añadió.

Más financiación y menos deuda para Galicia

Blanco centró una parte importante de su intervención en la financiación autonómica. Anunció que Galicia recibirá en 2026 un total de 10.909 millones de euros en entregas a cuenta, la cifra más alta de su historia y un 59% más que en 2018.

A esa cantidad sumó la propuesta de un nuevo modelo de financiación, que supondría 587 millones adicionales, y la propuesta de condonación de deuda, que permitiría reducir la deuda de la Xunta en aproximadamente un tercio.

"¿Cuál es la alternativa? ¿Es bueno para Galicia recibir más recursos cada año y tener 4.000 millones menos de deuda? Los gallegos lo tienen claro", afirmó, antes de criticar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por rechazar ambas propuestas. "Decir no sin proponer alternativas no es defender a Galicia", aseguró.

Récord de empleo y contratos indefinidos

En el apartado económico, el delegado destacó que más de 116.000 personas se incorporaron al mercado laboral desde 2018 y que la tasa de paro se sitúa en torno al 8%, una de las más bajas de la historia reciente de Galicia.

Subrayó además que uno de cada dos nuevos empleos es indefinido, lo que, a su juicio, demuestra que el crecimiento económico se está acompañando de una mejora en la calidad del empleo.

También reivindicó la llegada de proyectos estratégicos vinculados a la industria tecnológica y de defensa, citando inversiones en Navantia con el programa de las fragatas F-110, Indra, Urovesa o el ámbito de los semiconductores y la inteligencia artificial, y señaló que "Galicia está atrayendo empleo de alto valor añadido".

En materia de digitalización, aseguró que más de 54.000 autónomos y pequeñas y medianas empresas gallegas se beneficiaron del Kit Digital.

4.300 millones movilizados con el Plan de Recuperación

Blanco calificó de "éxito rotundo" el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y afirmó que en Galicia se movilizaron más de 4.300 millones de euros, de los que el 80% benefició a pequeñas y medianas empresas.

"Las ayudas llegaron al corazón de la economía gallega y a todos los rincones del territorio. Esa es la mejor prueba de que cumplimos", sostuvo.

Pensiones, dependencia y vivienda

En el bloque dedicado al Estado del bienestar, el delegado recordó que las pensiones están ahora vinculadas al coste de la vida y aseguró que un pensionista gallego cobra hoy unos 400 euros más al año que en 2018. "No es un número, es dignidad recuperada para quien trabajó toda su vida", afirmó. También destacó los 260 millones destinados a dependencia, la implantación del Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de la Formación Profesional y el compromiso con la vivienda.

Según explicó, el Gobierno ha movilizado más de 500 millones de euros para políticas de vivienda en Galicia, a los que se suman 400 millones del Plan Estatal, lo que eleva la inversión prevista a 900 millones de euros.

Ferrocarril, carreteras y puertos

Blanco aseguró que el Ejecutivo está realizando "la mayor inversión ferroviaria de la historia reciente" en Galicia, tanto en la modernización de la red convencional como en las estaciones de las principales ciudades. En carreteras destacó los trabajos de mejora de la red viaria y anunció que la A-54 entre Lugo y Santiago seguirá incorporando nuevos tramos al servicio en los próximos meses, dentro de una inversión cercana a 800 millones de euros.

A ello añadió 400 millones destinados a puertos y aeropuertos, con el objetivo de mejorar la conectividad de Galicia y favorecer la llegada de inversiones y empleo.

AP-9, transferencias y estación intermodal de A Coruña

En el turno de preguntas, el delegado confirmó que, tras la entrada en vigor de la ley sobre la transferencia de la AP-9, corresponde ahora constituir la comisión bilateral con la Xunta para negociar su ejecución. "Hay que sentarse y empezar a trabajar en cómo y dónde se hace la transferencia", indicó.

Sobre la estación intermodal de A Coruña, afirmó que la obra se encuentra en su fase final y que solo quedan "pequeños remates", por lo que confía en que pueda estar terminada y entregada "en semanas o meses".

También señaló que la negociación para la transferencia de las competencias sobre permisos de trabajo para personas extranjeras está "muy avanzada" y que, tras el verano, se espera cerrar los aspectos técnicos pendientes entre ambas administraciones.

En relación con el tren a Ferrol, explicó que la conexión con el puerto exterior se enmarca en el proyecto de cercanías planteado por el Ministerio para el segundo semestre del año y reconoció que existe conciencia de la necesidad de dar una solución a esa infraestructura.

"Queda un año de legislatura y vamos a acelerar la ejecución de nuestros compromisos. Un Gobierno de acción no se define por lo que anuncia, sino por lo que ejecuta", concluyó Pedro Blanco.