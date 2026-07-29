La Xunta denuncia que el nuevo mapa de transporte por carretera reduce un 32% las rutas con Galicia

La Xunta de Galicia ha presentado alegaciones al anteproyecto del nuevo Mapa Concesional de servicios regulares de transportepor carretera impulsado por el Gobierno central. Entre los motivos, explica el Ejecutivo gallego, están que la propuesta reduce de manera significativa las conexiones con la comunidad en perjuicio de los territorios rurales. Entre otras cuestiones, la Xunta señala que la conexión con Bilbao o Barcelona se verá reducida o eliminada con este plan.

Concretamente, cifra en un 32% la caída de rutas con parada en Galicia, que pasan de 44 a 30.

El nuevo mapa mantiene cinco corredores estatales por Galicia: Pontevedra–Salamanca–San Sebastián–Barcelona, Santiago de Compostela–Santander–Bilbao–Barcelona, A Coruña–Salamanca–Sevilla, San Sebastián–Pontevedra y Madrid–Salamanca–Pontevedra.

De todas formas, con la suspensión de 14 rutas, la Xunta denuncia que se perderán 4.542 circulaciones anuales y cerca de 2,94 millones de kilómetros recorridos.

En cuanto a los municipios, una treintena dejaría de tener parada fija y entrarían en un sistema de prestación bajo demanda, lo que afecta a 33 paradas en Galicia. Solamente A Coruña, Becerreá, Betanzos, Ferrol, Guitiriz, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago de Compostela, Verín, Vigo y Vilalba mantendrían parada fija en todos los corredores en los que participan.

Algunas de las supresiones que destaca el Gobierno gallego son Santiago de Compostela–Barcelona por Lalín, Monforte de Lemos y O Barco de Valdeorras; las rutas rápidas Ourense–Barcelona y Ourense–Bilbao; la línea Vigo–Pamplona; la conexión Pontevedra–Salou; el tramo Salamanca–Algeciras de la ruta Ferrol–Salamanca, que deja sin conexión directa a Ferrol y Lugo con ese itinerario; y la ruta rápida A Coruña–Madrid.

En un comunicado, la Xunta "lamenta que el nuevo mapa priorice la conexión entre los grandes núcleos de población y los principales nodos de transporte en detrimento de la cohesión territorial y del mantenimiento de servicios básicos para amplias zonas del interior y del rural gallego".

Falta de diálogo

Asimismo, el Gobierno gallego critica que Conferencia Sectorial de Transportes no se celebraba desde 2022, pese a la norma que marca reuniones cada seis meses, y en este sentido critica que el mapa ha sido diseñado "sin contar con las comunidades".

El Mapa Concesional fue un asunto presentado en la Comisión de Directores Generales de Transporte del 23 de julio de 2025, pero Galicia y otras diez comunidades lo retiraron al considerar que debía abordarse en la Conferencia Sectorial.

Este martes sí tuvo lugar una reunión de la Conferencia, pero el nuevo Mapa Concesional no se trató en ella.

"La Xunta considera que esta decisión, así como la ausencia del ministro Óscar Puente en la reunión, evidencia la falta de diálogo del Gobierno central con las comunidades autónomas en una cuestión que afecta directamente a la cohesión territorial y a la igualdad en el acceso al transporte público", sostiene el Ejecutivo autonómico.

En sus alegaciones, la Xunta solicita que se tenga en cuenta su geografía y población y que se garanticen las conexiones en el rural.

Asimismo, advierte de que la eliminación de estas conexiones obligaría a las comunidades autónomas a asumir nuevos servicios y un mayor esfuerzo económico para evitar el aislamiento de los municipios afectados y mantener un nivel de servicio adecuado en el transporte público.

El Gobierno gallego demanda que se mantengan los servicios existentes, así como que se refuercen las conexiones con el norte de la Península, Madrid y Salamanca mediante, como mínimo, un servicio diario de ida y vuelta todo el año.

También pide mejora de las conexiones con las universidades de referencia para Galicia (León, Oviedo, Santander, Valladolid y Salamanca), especialmente los fines de semana, para facilitar los desplazamientos de la comunidad universitaria.

Alegaciones específicas para los corredores

Por otra parte, se presentaron alegaciones específicas para cada uno de los cinco corredores.

Entre ellas se incluyen la restitución de las rutas y servicios suprimidos, la recuperación de paradas fijas en numerosos municipios gallegos, el refuerzo de las conexiones consideradas estratégicas para Galicia y la corrección de la toponimia oficial gallega en distintas rutas y paradas.

En el corredor Pontevedra–Salamanca–San Sebastián–Barcelona se solicita recuperar cinco rutas eliminadas, entre ellas Santiago de Compostela–Barcelona, Vigo–Pamplona, Pontevedra–Salou, Ourense–Barcelona y Ourense–Bilbao, además de la restitución de las paradas de Soutelo y do Carballiño y del refuerzo de las conexiones con el norte peninsular.

En el corredor Santiago de Compostela–Santander–Bilbao–Barcelona se reclama mantener paradas fijas en Baralla y Pedrafita do Cebreiro y reforzar las conexiones universitarias.

Para el corredor A Coruña–Salamanca–Sevilla, la Xunta pide recuperar el tramo Salamanca–Algeciras, restituir los servicios reducidos en la ruta A Coruña–Salamanca y reforzar las conexiones con Salamanca, así como el servicio universitario a Ponferrada, Zamora y Salamanca.

En el corredor San Sebastián–Pontevedra se reclama recuperar la ruta rápida A Coruña–Madrid, incrementar el número de paradas fijas —incluida una nueva en Ribadeo— y reforzar las conexiones universitarias con Madrid y con el norte peninsular.

Finalmente, en el corredor Madrid–Salamanca–Pontevedra se solicita recuperar los servicios semanales suprimidos, los refuerzos de Semana Santa y del verano, incrementar el número de paradas fijas y reforzar la conexión diaria con Madrid.