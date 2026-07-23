Galicia refuerza el transporte por carretera por el eclipse: trayectos, horarios y billetes

Galicia se prepara para un momento histórico: el eclipse del 12 de agosto. Un fenómeno que ha generado el interés de millones de personas y que será visible desde más de un centenar de municipios gallegos, por lo que habrá miles de personas que se desplacen para poder disfrutarlo desde el lugar idóneo.

Precisamente para facilitar esa movilidad, la Xunta de Galicia reforzará el transporte público por carretera en el Eixo Atlántico, en Lugo y en A Mariña lucense. El Gobierno autonómico, además, prevé activar de forma preventiva la semana anterior el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) y constituir posteriormente un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Así lo ha explicado este jueves el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela. La medida no tendrá "ningún coste" para la administración al margen de las bonificaciones que ya operan, según explicó Calvo.

Las compañías encargadas de ofrecerlo serán Monbus en el eje atlántico (Vigo-Ferrol y Vigo-A Coruña) y Arriva en A Mariña de Lugo (Lugo-Ribadeo y Ribadeo-Foz).

La Xunta, de esta forma, habilitará servicios especiales de transporte por carretera para facilitar los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación y ofrecer una alternativa al vehículo privado, algo que también permitirá reducir la presión sobre la red viaria.

La previsión es que haya conexiones especiales en el Eixo Atlántico que vayan desde la estación intermodal de Vigo hacia las estaciones de autobuses de Ferrol y A Coruña, así como servicios desde la ciudad de Lugo a Ribadeo, el ayuntamiento donde el eclipse durará más tiempo, y también de Ribadeo a las playas de Foz.

¿Qué servicios habrá de refuerzo el 12 de agosto?

La Xunta ha confirmado que habilitará un servicio especial que saldrá de Vigo a las 12:35 horas y llegará a Ferrol a las 15:30. Este enlace contará con paradas en la estación de autobuses de Pontevedra, en la intermodal de Santiago de Compostela, en Pontedeume, en Fene y, ya en Ferrol, en la avenida das Pías y el barrio del Pilar.

Esta conexión se añade a los servicios regulares que ya conectan estas dos ciudades a lo largo del día y que permiten llegar a Ferrol antes del comienzo del eclipse. Estas salidas están programadas desde Vigo a las 07:35, 12:45 y 14:45 horas.

Respecto a los servicios entre Vigo y A Coruña, se habilitará un refuerzo desde la ciudad olívica a las 14:00 que llegará a la urbe herculina a las 16:15 horas. Las paradas intermedias serán en la estación de autobuses de Pontevedra, en la estación intermodal de Santiago y en la avenida de Alfonso Molina, ya en A Coruña.

Entre estas dos ciudades del Eixo Atlántico se mantendrán los servicios regulares que comienzan a la 06:40 de la mañana y continúan a las 08:45, 09:35, 10:45, 14:00 y 15:35 horas. Todos ellos permitirán llegar a A Coruña antes del horario previsto para el comienzo del eclipse.

Los servicios especiales de regreso desde Ferrol y A Coruña hasta Vigo se realizarán a las 23:00 horas, una vez termine la observación del fenómeno.

El refuerzo de servicios en la provincia de Lugo, por otro lado, implica una nueva salida a las 17:00 horas en la línea Lugo E.A. – Meira – Ribadeo E.A., que se suma a los servicios regulares de las 13:30 y de las 15:30 horas.

Como es habitual en el trayecto de esta ruta, se harán paradas en los ayuntamientos de Castro de Rei, Pol, Pastoriza, Meira, Riotorto, A Pontenova, San Tirso de Abres, Trabada y Vegadeo. El servicio de vuelta está previsto para las 22:30 horas desde la estación de autobuses de Ribadeo.

A Mariña lucense también contará con el refuerzo de servicios, en este caso desde Ribadeo hasta las playas de Foz. Así, se añadirá una nueva salida desde la estación de autobuses a las 18:00 horas que complementa la oferta de servicios regulares disponibles que comienzan a las 9:30 y que continúan a las 12:30, 13:45, 16:00 y 19:00 horas.

Los servicios de retorno están programados para las 21:30 y las 22:00 horas.

¿Cuándo se podrán comprar los billetes?

Los billetes se pondrán a la venta dos semanas antes del eclipse, aunque las empresas operadoras informarán de la apertura a través de sus páginas web.

Los ciudadanos, en todo caso, podrán comprar los billetes el mismo día y utilizar la tarjeta de Mobilidade de Galicia para beneficiarse de las bonificaciones de la Xunta.

Los tickets podrán adquirirse en las estaciones de bus hasta dos horas antes del viaje en el caso del Eixo Atlántico y en los propios buses en el caso de Lugo y A Mariña, en ambos casos hasta agotar las plazas.

El plan de emergencias

La Xunta prevé ampliar la semana anterior al eclipse el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) y, posteriormente, constituir un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en la sede del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia en A Estrada.

Esta medida de carácter preventivo busca reforzar la coordinación entre los distintos organismos implicados y anticipar la respuesta ante un evento para el que se prevén importantes desplazamientos y concentraciones simultáneas de personas en toda la comunidad, según indica el Gobierno gallego en un comunicado.

El Cecopi de A Estrada será el encargado de realizar el seguimiento del fenómeno, compartiendo información en tiempo real entre los distintos organismos participantes para facilitar la adopción de medidas en caso de que sea necesario.

Turismo de Galicia, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, la Axencia Galega de Emerxencias, la Dirección Xeral de Mobilidade, la Dirección Xeral de Defensa do Monte, la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, la Dirección Xeral de Saúde Pública, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Gardacostas de Galicia forman parte del dispositivo.

Estarán representados, además, los concellos, la Delegación del Gobierno y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.